En este episodio de Futuros (im)posibles indagamos sobre la visión de un Director de Orquesta en relación al futuro de la música: ¿por qué nos sigue conmoviendo hoy la música? ¿Es la música clásica, de orquesta, sinfónica una manera de conservar rasgos de humanidad en la música? ¿Cuál es la relación de los jóvenes con la música? ¿Qué hay de la experiencia de asistir a un concierto? ¿Es un riesgo o una potencia la IA en aplicada?

Hadrián Ávila Arzuza es el actual Director Artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Nacido en Barranquilla, Colombia, realizó estudios de Dirección Sinfónica en San Petersburgo, y desde 2004 reside en Córdoba, Argentina, donde desarrolla una intensa labor artística, pedagógica y de gestión cultural.

A lo largo de su trayectoria, Ávila Arzuza ha construido un perfil sólido y versátil, combinando la dirección musical con un profundo compromiso social y educativo. Entre 2020 y 2024, fue Director General del Teatro del Libertador San Martín, y también ocupó cargos como Director de la Banda Sinfónica de la Provincia y Director de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Actualmente, es el Director Artístico de la Orquesta Académica del Teatro.

