En este episodio exploramos cómo la tecnología está transformando silenciosamente —pero a toda velocidad— el sistema de salud. Desde las primeras misiones espaciales hasta las apps que llevamos en el celular, la digitalización de la salud plantea nuevos desafíos y redefine la relación entre pacientes, profesionales e instituciones.

Hablamos con Joaquín Álvarez Garzón, médico especialista en Urología con formación en Argentina, Francia y Estados Unidos. Con una doble maestría en administración y gestión sanitaria, y experiencia en innovación médica, nos propone una mirada estratégica sobre el presente y futuro de la salud digital.

¿Qué significa realmente hablar de salud digital? ¿Puede la tecnología democratizar el acceso al cuidado? ¿Cuál es el rol de las redes sociales y los discursos virales en la forma en que pensamos nuestro cuerpo y la medicina? ¿Hasta qué punto podemos autogestionar nuestra salud? ¿Y cómo se imagina el escenario más distópico para dentro de 10 años?

En esta conversación, Álvarez Garzón comparte su experiencia clínica y directiva desde el Hospital Privado Universitario de Córdoba, reflexionando sobre la relación entre innovación, ética, calidad y humanidad en un sistema de salud que ya no puede pensarse fuera del entorno digital.

Con mirada crítica y sensibilidad profesional, nos invita a pensar el futuro de la medicina más allá de la consulta tradicional: entre la nube, los algoritmos, los datos y las decisiones humanas.

