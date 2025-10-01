Futuros (im)posibles: podcast en vivo en la Feria del Libro de Córdoba

Futuros (im)posibles, el podcast coproducido entre los SRT Media y Otro Siglo, estarán presentes en formato entrevista en vivo, en la Feria del Libro de Córdoba 2025, los días jueves 9, domingo 12 y jueves 16 de octubre.

Este ciclo de conversaciones, a cargo de Camila Argüello, habilita la puesta en palabra de escenarios próximos, deseables y no deseables, pero tan reales como el futuro que nos sucede. Futuros (im)posibles es una deriva, una curaduría sin mapa, un algoritmo sin inteligencia.

La primera temporada cuenta con diez episodios que ahondan sobre el futuro del espacio exterior, del psicoanálisis, de las clases sociales, de la música, del campo & la ciudad, de las ideologías, de la salud, de la lengua, de las redes sociales y del medio ambiente.

La Feria del Libro Córdoba 2025 se realiza desde el 4 al 19 de octubre en la Supermanzana de la Intendencia y en distintos espacios culturales de la ciudad.

Bajo el lema “Humanismo y libertad. Una ciudad y mil poéticas”, durante 16 días Córdoba se convertirá en un gran escenario cultural con más de 300 actividades gratuitas: ciclos, talleres, charlas, presentaciones y la participación de destacadas figuras de la literatura nacional e internacional. Para ver la programación completa ingresar aquí o a este enlace.

Sobre Futuros (im)posibles

Cada domingo a las 17 horas se estrena un nuevo capítulo en las radios de los SRT (FM 102.3 y Radio Universidad AM 580) mientras que a partir de las 20h está disponible en las plataformas digitales de YouTube y Spotify, redes sociales y en el portal web Cba24n.

El podcast en vivo

Jueves 9 de octubre, 18 horas

Futuro de los autoritarismos - Entrevista a María de los Ángeles Lasa (Lic. en Ciencias Políticas, autora de País de vinalón). Carpa Susana Cabuchi | Roja

Domingo 12 de octubre, 18 horas

Futuro de la palabra - Entrevista a Claudia Huergo (psicoanalista y escritora). Carpa Julio Carri Pérez | Azul

Jueves 16 de octubre, 19 horas

Futuro de la edición - Entrevista colectiva con editores. Editoriales invitadas: Los Ríos, Nudista, Cielo invertido y 17 grises. Carpa Julio Carri Pérez | Azul

Sobre Camila Argüello

Camila Argüello es comunicadora, productora y conductora de radio. Desde el 2021 lleva adelante Otro Siglo, programa de radio que nació en 102.3 Mas que música y actualmente se emite los sábados de 10 a 13 por Park radio. Además, produce y co-conduce El daño ya está hecho en las radios de los SRT. En el ámbito editorial, coordina el área de comunicación de la Editorial Universitaria Villa María.