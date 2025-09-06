Manifiesto de Futuros (im)posibles: conversaciones con contemporáneos

Nos lanzamos al porvenir sin brújula, pero con intenciones de ubicar y advertir lo que vendrá. Nos entregamos al azar con un sólo método: la escucha.

Escuchamos a contemporáneos que detectan las complejidades y contradicciones de nuestro tiempo, quienes dialogan y reflexionan con la época, quienes intervienen sobre lo que viene —aunque eso signifique hablar, inevitablemente, de lo que ya está fallando.

Este ciclo de conversaciones habilita la puesta en palabra de escenarios próximos, deseables y no deseables, pero tan reales como el futuro que nos sucede. Futuros (im)posibles es una deriva, una curaduría sin mapa, un algoritmo sin inteligencia.

Elegimos temas por capricho, por obsesión o por accidente. Invitamos a quienes nos intrigaban, nos descolocaban o simplemente aparecieron en el momento justo. No buscamos respuestas. Tampoco soluciones. Preferimos las preguntas mal formuladas. El titubeo. El balbuceo. El pensamiento a medio hacer.

Diez episodios/conversaciones que se develarán domingo a domingo en las frecuencias de las radios de los SRT y alojados posteriormente en Cba24n para ser escuchados, re-escuchados o compartidos en el canal de YouTube de Canal 10 y en el perfil de Spotify de Otro Siglo.

¿El futuro de qué?

Del espacio exterior, del psicoanálisis, de las clases sociales, de la música, del campo & la ciudad, de las ideologías, de la salud, de la lengua, de las redes sociales y del medio ambiente.

¿El futuro con quien?

Diego Speroni, Charly Rossi, Sebastian Zirpolo, Hadrián Álvarez Arzuza, Gastón Ribba & Marcelo Corbalán, Tomás Borovisnky, Joaquín Álvarez Garzón, Graciela Ferrero, Juan Marenco y Sandra Díaz.

Sabemos que el porvenir no se predice: se trama, se disputa, se ensaya. Y que, muchas veces, se posterga; aunque siempre se construye.

Sobre Camila Argüello

Camila Argüello es comunicadora, productora y conductora de radio. Desde el 2021 lleva adelante Otro Siglo, programa de radio que nació en 102.3 Mas que música y actualmente se emite los sábados de 10 a 13 por Park radio. Además, produce y co-conduce El daño ya está hecho en las radios de los SRT.