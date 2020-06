Ramón Wanchope Ábila se realizó el test del covid 19 y publicó el resultado y demostró que no tiene coronavirus.

Luego que se informara que el ex Instituto había compartido un asado y un picadito con amigos en Córdoba, el delantero de Boca subió a sus redes el documento donde queda claro que no contrajo la enfermedad. "Me realicé el hisopado el día sábado por la mañana. Me dieron el resultado y dio negativo, gracias a Dios", escribió en su cuenta de Instagram.