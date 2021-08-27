PRIMERA DIVISIÓN ”A”

TORNEO OFICIAL 2021

9ª FECHA  -  ZONA A

ARG. PEÑAROL vs. LIBERTAD 28/08

Est . ARG. PEÑAROL Hora 16.30 ARB. ROBLES, MAURICIO

DEP. ATALAYA vs. CAMIONEROS 28/08

Est . DEP. ATALAYA  Hora 16.30 ARB. HERNÁNDEZ, LUCAS

ATL. CARLOS PAZ vs. INSTITUTO 28/08

Est . CARLOS PAZ Hora 16.30 ARB. GALARZA, LEANDRO

ESC. PTE. ROCA vs. UNIVERSITARIO 28/08

Est . ESC. PTE. ROCA Hora 16.30 ARB. RIVADERA, CRISTIAN

BELGRANO vs. LAS PALMAS 28/08

Est . MEDEA CLUB Hora 16.30 ARB. TELLO, MARIO

ZONA B

GRAL. PAZ JUNIORS vs. U. SAN VICENTE 28/08

Est . GRAL. PAZ JUNIORS Hora 16.30 ARB. SOSA ABRILE, LEANDRO

B° PARQUE vs. HURACÁN 28/08

Est . B° PARQUE Hora 16.30 ARB. DOMÍNGUEZ, LEANDRO

TALLERES vs. AVELLANEDA 28/08

Est . UNIVERSITARIO Hora 16.30 ARB. SCHVARTZMAN, MARIO

RACING vs. SAN LORENZO 28/08

Est . L. C. F. Hora 16.00 ARB. BARIOGLIO, FERNANDO

ALMTE. BROWN vs. AMSURRBAC 28/08

Est . MALAGUEÑO Hora 16.30 ARB. TRIVELLINI, FACUNDO

PRIMERA DIVISIÓN ”B”  9ª FECHA

ZONA A

U. FLORIDA  vs. BELLA VISTA 28/08 Est . U. FLORIDA Hora 17.00 ARB. ANTICAGLIA, NICOLÁS

ALL BOYS vs. DEP. LASALLANO 28/08

Est . ALL BOYS Hora 17.00 ARB. CEBALLO, ESTEBAN

DEF. CENTRAL CBA vs. VILLA AZALAIS 28/08

Est . DEF. CENTRAL CBA Hora 16.30 ARB. BENÍTEZ, AGUSTÍN

EL CARMEN vs. CALERA CENTRAL 28/08

Est . MONTECRISTO Hora 16.30 ARB. ARGUELLO, WALTER

LOS ANDES vs. DEP. ALBERDI 28/08

Est . LOS ANDES Hora 16.30 ARB. RODRÍGUEZ, JONATHAN

ZONA B 

CIBI vs. LAS FLORES 28/08

Est . CIBI Hora 16.30 ARB. MATURANO, ALEXANDER

INDEPENDIENTE vs. MEDEA CLUB 28/08

Est . PLAYAS DE ORO Hora 16.30 ARB. OLMEDO, LUCAS

LA UNIÓN vs. DEP. NORTE 28/08

Est . POLID. MALVINAS Hora 16.30 ARB. SÁNCHEZ, LUCAS

DEP. BANFIELD vs. VILLA SIBURU 28/08

Est . DEP. BANFIELD Hora 17.00 ARB. LÓPEZ, LUCIANO

JUV. B° COMERCIAL vs. DEF. JUVENILES 28/08

Est . JUV. B° COMERCIAL Hora 16.30 ARB. VILLARREAL, EDGAR

“TORNEO AMATEUR FEMENINO”

6ª FECHA

DEF. CENTRAL CBA vs SAN LORENZO 28/08

DEP. ATALAYA vs VILLA AZALAIS 28/08

BELGRANO vs ALL BOYS 28/08

UNIVERSITARIO vs LAS PALMAS 28/08

VILLA SIBURU vs AVELLANEDA 28/08

INSTITUTO vs U. SAN VICENTE 28/08

CAMIONEROS vs DEP. LASALLANO 28/08

EL CARMEN vs JUV. B° COMERCIAL 28/08

RACING vs ARG. PEÑAROL 28/08 

U. FLORIDA vs HURACÁN 28/08

LA UNIÓN vs AMSURRBAC 28/08

GRAL. PAZ JUNIORS vs B° PARQUE 28/08

DEP. ALBERDI vs ATL. CARLOS PAZ 28/08