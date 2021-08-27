Novena fecha de la Liga Cordobesa de Fútbol
Este sábado se disputan los torneos de fútbol de la Primera División, Primera "B" y el Fútbol Femenino de la LCF.
PRIMERA DIVISIÓN ”A”
TORNEO OFICIAL 2021
9ª FECHA - ZONA A
ARG. PEÑAROL vs. LIBERTAD 28/08
Est . ARG. PEÑAROL Hora 16.30 ARB. ROBLES, MAURICIO
DEP. ATALAYA vs. CAMIONEROS 28/08
Est . DEP. ATALAYA Hora 16.30 ARB. HERNÁNDEZ, LUCAS
ATL. CARLOS PAZ vs. INSTITUTO 28/08
Est . CARLOS PAZ Hora 16.30 ARB. GALARZA, LEANDRO
ESC. PTE. ROCA vs. UNIVERSITARIO 28/08
Est . ESC. PTE. ROCA Hora 16.30 ARB. RIVADERA, CRISTIAN
BELGRANO vs. LAS PALMAS 28/08
Est . MEDEA CLUB Hora 16.30 ARB. TELLO, MARIO
ZONA B
GRAL. PAZ JUNIORS vs. U. SAN VICENTE 28/08
Est . GRAL. PAZ JUNIORS Hora 16.30 ARB. SOSA ABRILE, LEANDRO
B° PARQUE vs. HURACÁN 28/08
Est . B° PARQUE Hora 16.30 ARB. DOMÍNGUEZ, LEANDRO
TALLERES vs. AVELLANEDA 28/08
Est . UNIVERSITARIO Hora 16.30 ARB. SCHVARTZMAN, MARIO
RACING vs. SAN LORENZO 28/08
Est . L. C. F. Hora 16.00 ARB. BARIOGLIO, FERNANDO
ALMTE. BROWN vs. AMSURRBAC 28/08
Est . MALAGUEÑO Hora 16.30 ARB. TRIVELLINI, FACUNDO
PRIMERA DIVISIÓN ”B” 9ª FECHA
ZONA A
U. FLORIDA vs. BELLA VISTA 28/08 Est . U. FLORIDA Hora 17.00 ARB. ANTICAGLIA, NICOLÁS
ALL BOYS vs. DEP. LASALLANO 28/08
Est . ALL BOYS Hora 17.00 ARB. CEBALLO, ESTEBAN
DEF. CENTRAL CBA vs. VILLA AZALAIS 28/08
Est . DEF. CENTRAL CBA Hora 16.30 ARB. BENÍTEZ, AGUSTÍN
EL CARMEN vs. CALERA CENTRAL 28/08
Est . MONTECRISTO Hora 16.30 ARB. ARGUELLO, WALTER
LOS ANDES vs. DEP. ALBERDI 28/08
Est . LOS ANDES Hora 16.30 ARB. RODRÍGUEZ, JONATHAN
ZONA B
CIBI vs. LAS FLORES 28/08
Est . CIBI Hora 16.30 ARB. MATURANO, ALEXANDER
INDEPENDIENTE vs. MEDEA CLUB 28/08
Est . PLAYAS DE ORO Hora 16.30 ARB. OLMEDO, LUCAS
LA UNIÓN vs. DEP. NORTE 28/08
Est . POLID. MALVINAS Hora 16.30 ARB. SÁNCHEZ, LUCAS
DEP. BANFIELD vs. VILLA SIBURU 28/08
Est . DEP. BANFIELD Hora 17.00 ARB. LÓPEZ, LUCIANO
JUV. B° COMERCIAL vs. DEF. JUVENILES 28/08
Est . JUV. B° COMERCIAL Hora 16.30 ARB. VILLARREAL, EDGAR
“TORNEO AMATEUR FEMENINO”
6ª FECHA
DEF. CENTRAL CBA vs SAN LORENZO 28/08
DEP. ATALAYA vs VILLA AZALAIS 28/08
BELGRANO vs ALL BOYS 28/08
UNIVERSITARIO vs LAS PALMAS 28/08
VILLA SIBURU vs AVELLANEDA 28/08
INSTITUTO vs U. SAN VICENTE 28/08
CAMIONEROS vs DEP. LASALLANO 28/08
EL CARMEN vs JUV. B° COMERCIAL 28/08
RACING vs ARG. PEÑAROL 28/08
U. FLORIDA vs HURACÁN 28/08
LA UNIÓN vs AMSURRBAC 28/08
GRAL. PAZ JUNIORS vs B° PARQUE 28/08
DEP. ALBERDI vs ATL. CARLOS PAZ 28/08