¿Hay luz al final del túnel? qué dicen las encuestas nacionales y locales

¿Qué dicen las encuestas respecto a las expectativas de salida de la pandemia? Las percepciones sobre la ansiada “luz al final del túnel” se vienen midiendo a varios niveles desde hace meses. Según la última encuesta nacional de Analogías, casi 61% de los electores argentinos cree que la recuperación de la economía y el ingreso doméstico dependen mucho o bastante del retorno a la normalidad sanitaria y el fin de restricciones por la pandemia, mientras que 27% cree que la salida depende poco o nada de esas condiciones (gráfico arriba). Así, quienes creen que la mejora económica requiere salir de la pandemia más que duplican a quienes relativizan la incidencia del Covid-19. A su turno, dos mediciones recientes de OhPanel arrojan que la expectativa de mejora de la economía en plazos que van desde menos de tres meses hasta más de dos años se mantiene relativamente constante en torno al 48% (gráfico abajo), lo que se ubica en el mismo orden de magnitud del voto al Frente de Todos en octubre de 2019 (48,24%):

En cuanto a la expectativa de salida de la pandemia, el 25% de los adultos cree que nuestro país alcanzará la “inmunidad de rebaño” antes de que termine el año, un 31% desplaza esa percepción al primer semestre de 2022, un 11% al segundo semestre del próximo año y 17% al 2023 (gráfico abajo). En cambio, se muestran más cautelosos respecto a cuándo el Covid-19 dejará de ser un problema para Argentina: apenas 9% cree que eso será este año, 29% piensa que puede suceder en el primer semestre de 2022, 16% durante el segundo semestre del próximo año y 22% recién en 2023 (gráfico abajo).

Resulta interesante comparar esas expectativas con las de los cordobeses que aún no han sido vacunados, según el último estudio provincial de consultora Delfos, que indagó si creen que Argentina logrará vacunar a la totalidad de la población y cuándo sería posible alcanzar ese logro. Así, un 8% se animó a aseverar que sería antes de septiembre (lo que coincide con el dato nacional de OhPanel) y un 24% espera que sea antes de diciembre de este año (contra 17% en el estudio nacional).

Si tenemos en cuenta que la encuesta nacional plantea como hipótesis la “inmunidad de rebaño” mientras que la provincial mide la posibilidad de vacunación total, surge que hay un fuerte optimismo local, dado que un 32% de los cordobeses cree que tal meta se puede alcanzar en 2021 (contra 25% que dentro de ese mismo plazo aspira al objetivo más módico de inmunidad de rebaño).

Hay menos matices entre las tendencias nacionales y provinciales respecto a la propensión a vacunarse: según OhPanel la afirmativa ronda el 78-79% contra una negativa que no llega al 10% (gráfico arriba), mientras que el estudio de Delfos arroja 74% de intención de vacunarse contra 11% de negativa (gráfico abajo).

Profundizando en la conducta “anti-vacunas” a nivel local, un reciente estudio de consultora Corinto indagó los motivos entre quienes aún no se vacunaron en la ciudad de Córdoba (38%). Dentro de ese segmento, más de la mitad responde que no se vacunó porque aún no fue convocado, mientras que 21% aún no se inscribió; por otro lado, un 19% no quiere vacunarse, lo que según las estimaciones de la consultora representa un 7% del total de la ciudad (gráfico abajo). En resumen, son datos alentadores, pues señalan que el segmento anti-vacunas no llega a los dos dígitos en nuestra ciudad y apenas supera el 10% en el total provincial, lo cual es una condición clave para la salida de la pandemia a futuro.