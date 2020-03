Por Eduardo M. Aguirre (*)

Hablar de trabajo remoto (o homework) en 2020 no implica novedad alguna, en gran

cantidad de empresas no solo forma parte de su cultura, ya es un hábito que arrancó

tímidamente a principios de este siglo y hoy evolucionó de la mano de los millennials

hacia el “smart working”: no importa dónde uno se encuentre, la premisa es cumplir los

objetivos.

Los números hablan por sí solos: según The Deloitte Millennial Survey, el 64% de los

integrantes de esta generación consideran a la flexibilidad para trabajar desde cualquier

lugar un valor importante. Por eso, esta tendencia sigue en aumento.

Lo que seguramente ni el más acérrimo entusiasta del trabajo remoto imaginó es que

esta modalidad laboral no solo sería una opción para las empresas e instituciones, sino

que saldría literalmente en auxilio de la continuidad de sus actividades diarias.

En Italia está sucediendo, toda actividad que puede realizarse desde el hogar se lleva a

cabo de ese modo. Solo deben presentarse a trabajar quienes están afectados a los

servicios básicos (como la salud) y a la venta de alimentos, aunque ha crecido de modo

exponencial la venta online. Ni siquiera las clases son presenciales, desde el pasado 20

de febrero y hasta el 3 de abril las aulas en la península permanecerán cerradas. El

dictado sin embargo no se ha detenido, los docentes preparan sus clases y las suben a

YouTube para que los niños, niñas y adolescentes las vean en sus hogares. Utilizan

además salones virtuales para que los alumnos se conecten, participen y disipen sus

dudas.

Ahora bien, ¿qué puede pasar en nuestro país si la situación llega a asimilarse a lo que

están viviendo los italianos? ¿Están preparadas nuestras empresas, instituciones

públicas y fundamentalmente el sistema de educación pública para asumir el desafío de

continuar con sus actividades en modo remoto? Es claro que la realidad argentina no es

uniforme, de concretarse esta hipótesis no producirá el mismo efecto en las ciudades

más grandes que en las poblaciones más pequeñas. Partiendo de la conectividad, un

insumo esencial para la educación y el trabajo remoto que si bien ha mejorado en el

interior, aun no equipara las prestaciones de los centros urbanos.

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba Hugo Juri, reveló hoy que la casa de

altos estudios está prácticamente lista para la educación a distancia.

Naturalmente la prioridad de las autoridades es la situación y la precaución sanitaria,

pero sin dudas todos debemos prepararnos para la eventualidad de tener que realizar

nuestras tareas habituales y las de nuestros hijos desde el interior de nuestros hogares.

*Periodista móvil especializado en Tecnología