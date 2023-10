A 10 días de la elección, qué dicen las últimas encuestas

El próximo 22 de octubre, las cinco fórmulas presidenciales que surgieron de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y que participaron de los dos debates competirán en primera vuelta. Antes de la veda de encuestas, es oportuno repasar los escenarios que surgen de las últimas mediciones nacionales realizadas en octubre. Según consultora Circuitos, Sergio Massa (Unión por la Patria, UP) sacó una leve ventaja sobre Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA) en la percepción de ganador del segundo debate: 27,4% vs 23,8%, 3,6 puntos porcentuales (pp). Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JXC) alcanzó 21,2%, 2,6 pp detrás del libertario, mientras que Myriam Bregman (Frente de Izquierda, FIT) rozó el 14% y aventajó a Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HXNP), que obtuvo 5,6% (gráfico arriba). Las diferencias entre los candidatos del top 3 no son estadísticamente significativas, pero tanto en esta medición de Circuitos como en la posterior al primer debate el oficialista se ubicó primero por encima del 25%, en el mismo orden de magnitud del voto de UP en las PASO, mientras que LLA y JXC aparecen por debajo del 25% y del caudal de sus sellos en las primarias. Eso insinúa que el ministro de Economía fue el que más

capitalizó los debates, que el libertario se ubicó como escolta y que la ex ministra de Seguridad no pudo colarse en el 1-2. En tanto, según la encuesta de Federico González y Asociados (FGA), Massa sacó ventajas en cuatro variables del debate: 1) propositividad, 2) conocimiento del Estado y de cómo gobernar el país 3) tono constructivo, conciliador y anti grieta 4) mejor defensa de los cuestionamientos del resto. Por su lado, Bullrich sacó ventajas en: 1) mensaje contundente y mejor impacto emocional 2) frases incisivas que lograron conexión emocional 3) discurso centrado en valores y 4) mayor cuestionamiento hacia los demás candidatos. Así, Massa obtuvo un promedio de 30,1% vs 29,2% de Bullrich, empate técnico (gráfico abajo).

La última encuesta de Zuban Córdoba ubica a Milei con casi 35% de intención de voto vs casi 33% de Massa, brecha de 2 pp que deja la pelea por el liderazgo en empate técnico, dado el error muestral de +/-2,62%. Bullrich alcanza 25%, Schiaretti roza el 3% y Bregman llega a 1,6% (gráfico abajo). En el evolutivo, LLA insinúa una tendencia descendente y está por debajo del pico pos

PASO (casi 38%). Al contrario, el oficialista hace un pico y Bullrich insinúa una suba pero sigue tercera y es la única del top 3 por debajo del caudal que obtuvo su sello en las primarias. En este escenario, sería necesario un ballotage entre Milei y Massa para definir al nuevo presidente.

Con matices, el mismo escenario surge de la más reciente encuesta de Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP): Milei casi 34% vs Massa casi 32%, brecha de 2,1 pp que vuelve a dejar la disputa por el liderazgo en empate técnico dado el error muestral de +/-2,5%. Bullrich roza el 26% y se ubica nuevamente tercera, a casi 6 pp de UP (gráfico abajo). Aquí, Schiaretti alcanza 6,4% y

triplica a Bregman (2%). De nuevo, se perfila un ballotage entre LLA y UP.

La mejor medición de las últimas seis para LLA es de la consultora Reale-Dalla Torre: casi 39% Milei vs casi 28% Massa, brecha de 11,1 pp que deja al libertario cerca de una victoria en primera vuelta (que concretaría si alcanzara el umbral del 40% con una ventaja de no menor a 10 puntos). La diferencia resulta estadísticamente significativa dado el error muestral de +/-3,2%. Bullrich vuelve a quedar tercera, en el peor resultado para ella y por debajo del caudal de JXC en las PASO. Schiaretti también alcanza el umbral del 6%, mientras que Bregman logra su mejor performance y roza el 4% (gráfico abajo).

Según Fixer, Milei lidera con 34,3% y aventaja a Massa (26,1%) por 8,2 pp, brecha estadísticamente significativa dado el error muestral de +/-2%. Mejora el panorama para Bullrich, que se ubica apenas 0,7 pp por detrás de Massa (25,4%), empate técnico que la deja con chances de pasar al ballotage. El gobernador cordobés alcanza 5,5% y la candidata del FIT 3,1% (gráfico

abajo).

El mejor escenario para Bullrich surge de la última medición de DC Consultores: 35,6% Milei, Bullrich casi 29% y Massa 26,2%, con Bregman en 3,4% y Schiaretti en casi 3% (gráfico abajo). La ventaja de LLA sobre JXC es de 6,7 pp, en el límite de la significatividad estadística dado el error muestral de +/-2,7%, mientras que la brecha entre Bullrich y Massa es de 2,7 pp, estadísticamente no significativa. De todos modos, este escenario le abre a la ex ministra una ventana de oportunidad para pasar al ballotage más nítida que los cuatro anteriores.

En sentido contrario, la encuesta que reporta el mejor escenario para Massa también es el más favorable para Schiaretti: según Atlas Intel, el candidato de UP ronda el 31% de intención de voto y aventaja a Milei (25,2%) y la candidata de JXC (25%) por 5,4 pp y 5,6 pp respectivamente, brechas estadísticamente significativas para un error muestral de +/-2%. Del top 3, Massa aparece estable, mientras que Milei y Bullrich insinúan descensos. En cambio, el gobernador cordobés trepa 7 pp respecto a la medición previa y roza el 12%, mientras que Bregman ronda el 4% (gráfico abajo).

Finalmente, el promedio de las últimas seis encuestas nacionales realizadas en octubre arroja: 1) Milei 33,8%, Massa 29,2%, Bullrich 25,6%, Schiaretti 5,9%, Bregman 3%, más 2,6% entre votos en blanco e indecisos 2) la brecha entre LLA y UP es de 4,6 pp, estadísticamente no significativa 3) la brecha entre UP y JXC es de 3,6 pp, estadísticamente no significativa 4) LLA no llegaría a imponerse en primera vuelta y debería disputar el ballotage 5) Massa tiene ventaja sobre Bullrich para competir en segunda vuelta contra el libertario.