A un año de las PASO, cómo se reconfigura la oferta política

Hace un año, la lista de La Libertad Avanza (LLA) encabezada por Javier Milei obtenía el 28,96% de los votos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO); Juntos por el Cambio (JXC) sumaba 28% con dos listas (una de Patricia Bullrich y otra de Horacio Rodríguez Larreta), en tanto que Unión por la Patria (UP) alcanzaba 27,28% con la sumatoria de las boletas de Sergio Massa y Juan Grabois. Un año después, Milei acaba de cumplir 8 meses de gestión como presidente surgido de un ballotage en el cual resultaron decisivos los votos de JXC y con la lista de Bullrich integrada a su gabinete (ella como ministra de Seguridad y su candidato a vicepresidente, Luis Petri, como titular de Defensa). JXC y el PRO atraviesan una crisis de identidad, con riesgo de ruptura entre el ala bullrichista y la referenciada en Mauricio Macri, mientras que UP atraviesa una crisis de liderazgo generada por la derrota en segunda vuelta más la tormenta originada por el escándalo que protagoniza el ex presidente Alberto Fernández vs Fabiola Yáñez. De cara a las PASO de 2025, ¿cómo se reconfigura la oferta política? A fines de julio, la consultora Reale-Dalla Torre (RDT) reportó que a 29,4% de los electores le parece bien que el PRO y los libertarios se fusionen en un nuevo espacio; a casi 20% le parece mal, mientras que a 40% le da lo mismo, pues no le gusta ninguno de ellos (gráfico arriba).

Así, la primera minoría nacional se ubica en el mismo orden de magnitud del voto a UP en la segunda vuelta del año pasado. Al hacer zoom sobre los segmentos electorales, al 63,4% de los votantes de LLA les parece bien una eventual fusión, vs casi 16% que la ve mal; en JXC es acuerdo es similar, mientras que el desacuerdo es un poco más alto (gráfico arriba).

Según la última medición de la Universidad de San Andrés (Udesa), 38% está de acuerdo con una unión entre LLA y el PRO, vs 36% en desacuerdo; empate técnico. Entre votantes de Bullrich, casi 80% apoya, mientras que entre electores de Milei el acompañamiento cae al 63% (gráfico arriba).

Entre tanto, en su encuesta cerrada ayer 13 de agosto DC Consultores detectó que casi dos de cada tres electores creen que el kirchnerismo será el más perjudicado por el escándalo en torno a Alberto Fernández, mientras que poco más de un tercio cree que el impacto será mayor sobre el peronismo (gráfico arriba). Sin embargo, el sello K muestra una fuerte resiliencia: 22,2% se muestra hoy dispuesto a votarlo en las próximas elecciones (gráfico abajo), un caudal apenas por debajo del 27,28% que sumó UP hace un año.

Por otro lado, de cara al turno electoral 2025 otras mediciones hacen foco en eventuales reformas electorales, como la implementación de la Boleta Única; según la última encuesta de Pulso Research, 47,3% apoya esa incorporación vs casi 40% que la rechaza (gráfico abajo). La brecha de 7,6 puntos porcentuales no resulta estadísticamente significativa dado un error muestral de +/-3,5%, lo que perfila una disputa relativamente pareja entre ambas posturas.

En cambio, según una reciente encuesta de Zuban Córdoba, el acuerdo más que duplica al desacuerdo (gráfico abajo).

Otro tema en la agenda es impulsar el voto a los 13 años; según Pulso Research, 43,2% está de acuerdo vs casi 50% en contra (gráfico abajo). Nuevamente, la brecha resulta estadísticamente no significativa (6,3 puntos porcentuales), aunque la oposición tiene una ventaja al rozar el 50%.

Finalmente, según Udesa 63% está de acuerdo con introducir la boleta única vs 22% en desacuerdo, mientras que apenas 23% apoya que puedan votar los jóvenes desde los 14 años, vs 69% que está en contra (gráfico abajo).

En síntesis: 1) una eventual fusión entre LLA y el PRO divide opiniones a nivel general, aunque es mayoritariamente acompañada por los votantes de Milei y Bullrich 2) el affaire Fernández vs Yáñez impacta en el kirchnerismo, pero al menos por ahora no le genera un gran daño en términos de acompañamiento electoral potencial 3) la implementación de la boleta única recoge resultados dispares en las encuestas, pero en el promedio de tres mediciones el apoyo ronda 56% vs 29% de desacuerdo 4) ampliar el voto desde los 13-14 años tiene un desacuerdo promedio de 59% vs un acuerdo de 33%.