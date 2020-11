Hoy murió Diego Armando Maradona.

Sabíamos que este año era el peor de todos. Sabíamos que faltaba más, pero no imaginábamos este sopapo. Para muchos de nosotros, de alguna manera, el peor de todos los sopapos. Tengo ganas de juntarme con mis amigos. Si hay un día para violar la cuarentena es hoy. Juntarme con los chicos, los amigos que han pasado y los que ya no están y los de siempre a ver todas las jugadas de Maradona una y otra vez durante todo este puto día.

Los cuatro goles a Gatti, las patadas de Reyna, las de Gentille, el gol a los belgas, el gol a Italia del Mundial 86. El gol con la mano. El Gol.

No hay palabras para esta tristeza tan rara. Es como si se muriera un padre, un hermano mayor. Un compañero. Te vas ahora Diego. Repartiendo coherencia, a favor de pagar el impuesto a las grandes fortunas. Cuatro años exactos después, el mismo día en que se murió Fidel. Habiendo reconocido a todos tus hijos para aquellos que te lo marcaron siempre como una falta.

Cómo puede ser que vos te mueras. Que justo vos te mueras. Sí, ya sé que tu cuerpo no podía más. Ya sé. Pero hay tanto hijo de puta que se lo merece más que vos.

¿Te acordás el gol a Grecia? ¿Te acordás cuando le gritaste en la cara a Bernardo Neustard que era un hijo de puta? ¿Te acordás que él hizo todo su programa odiándote y que todos te amamos más que nunca? ¿Te acordás que te enfrentaste a Humberto Grondona? ¿Nadie nunca como vos se enfrentó a Grondona?.

¿Te acordás cuando te cortaron las piernas? Creo que lloré igual que hoy ese día. ¿Por qué mierda no me salen palabras para recordarte mejor? No se puede estar a la altura de un dios y yo que sólo creí en un dios y no un dios con poderes o salvador o a quien responsabilizar o pedirle soluciones, sino un dios como vos que simplemente me hizo reír y disfrutar y yo que creí que mi dios no se iba a morir nunca. Mi dios que sabía correr y patear la pelota o decir alguna frase, porque estabas siempre por hacer algo nuevo.

Perdoname por no estar a la altura Diego. Me conmueve que en tus momentos de mayor tristeza, pedías por tu mamá. Me pareció siempre que era una postal de soledad. Como el personaje del multimillonario en la película “el Ciudadano Kane” de Orson Wells que al morir muere repite una palabra “Rosebud” y cuando investigan a qué se refería, descubren que así llamaba él a un trineo que tuvo de pequeño cuando todavía no era millonario, ni influyente, ni poderoso sino simplemente un niño huérfano y pobre con un trineo.

Siento que cuando extrañabas a Doña Tota pedías eso. Recuperar el momento en que estuviste en brazos de una persona que te quería así, chiquito, todavía insignificante y al mismo tiempo todo para alguien, todavía bebe, no Dios, sino sólo Dieguito.

Perdoname por no estar a la altura. Voy a terminar este texto con algunas cosas que dijiste que quizá merezcan convertirse en un poema y ganar el Pullitzer:

-"Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".

-"Pelé debutó con un pibe… y le pegó a la jermu".

-"A Grondona se le escapó la tortuga".

-"Vos también, Pasman, vos también la tenés adentro".

-“Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana”.

-"A Toresani, Segurola y La Habana 4310, séptimo piso. Vamos a ver si me dura 30 segundos".

-"Si está vacío, que se llene, porque no se puede traicionar a los hinchas xeneizes" (sobre Juan Román Riquelme).

-"Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez" (en referencia a Mauricio Macri).

-"Fui, soy y seré drogadicto".

-"Los dirigentes de Boca son más falsos que un dólar celeste".

-"Lástima a nadie".

-"Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua".

-"Con mi enfermedad yo di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?".

-"Grondona me mintió, Bilardo me traicionó".

-"¿El primer gol a Inglaterra? Fue la mano de Dios. Les ofrezco mil disculpas a los ingleses, de verdad, pero volvería a hacerlo una y mil veces. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan".

-"Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía".

-"Daría un brazo por volver a ser técnico de la Selección".

-"Muchas veces me dicen ´vos sos Dios´, y yo les digo ´están equivocados´. Dios es Dios y yo simplemente soy un jugador de fútbol".

-"Messi no tiene personalidad para ser líder".

-"Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de Octava y lo que siga en el campeonato este".

-"Yo nunca quise ser un ejemplo".

Adios Dieguito. Gracias.