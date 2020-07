Desde la década del '40 del siglo pasado se sabe que uno de los componentes clave de una comunicación persuasiva eficaz pasa por el prestigio y fiabilidad de la fuente emisora. Este hallazgo empírico del campo de las teorías de comunicación conserva su vigencia y es aplicable a la interpretación tanto del discurso político: si un dirigente posee prestigio y credibilidad, sus mensajes son más eficaces.

Esto aplica a la actual coyuntura: el promedio de la imagen presidencial de Alberto Fernández según encuestas comparables (favorable vs desfavorable, sin regular) realizadas en junio es 72,5% positiva vs una negativa 24,4%; según las mediciones más recientes, la positiva es de 68,8%; así, la media de imagen positiva es 70,6%, similar a reportada por Zuban Córdoba en su informe más reciente (gráfico arriba).

De todas las mediciones recientes, la que resulta más favorable al presidente es la de Analogías, que si bien acusa un descenso en el registro respecto del pico registrado inmediatamente después de implementar la cuarentena (casi 94%) aún lo muestra en niveles muy altos, con 79,4% de evaluación favorable y apenas 19,2% de desfavorable (gráfico abajo).

Esos altos niveles de acompañamiento impregnan las actitudes respecto a la conducción de la política sanitaria en el marco de la pandemia. Según el estudio realizado por la consultora Analía del Franco inmediatamente después del anuncio del viernes pasado en la zona metropolitana, casi el 79% de los electores de ese conglomerado vio o escuchó el anuncio presidencial y casi el 77% está de acuerdo con endurecer allí la cuarentena (gráfico abajo), es decir, un guarismo cercano al 79,4% de imagen positiva que alcanza Fernández según Analogías. El 21,6% de desacuerdo también está en la línea del 19,2% de calificaciones negativas en el mismo estudio (las variaciones no son estadísticamente significativas).

La credibilidad del presidente replica el mismo patrón: 78,5% a favor vs casi 16% en contra (gráfico abajo).

Lo mismo sucede respecto a la afirmación presidencial de que gracias a la cuarentena se evitó que la situación argentina fuera como la de Brasil o Chile: casi 79% de acuerdo (gráfico abajo).

Asimismo, se puede observar que la proporción de electores que califica de manera positiva la performance del presidente en el anuncio coincide con el promedio de imagen positiva de Alberto Fernández a nivel nacional, en torno al 70% (gráfico abajo).

El ex presidente Mauricio Macri ofrece el extremo opuesto en este análisis. Su imagen negativa está en el tope de la serie histórica desde febrero de 2019 y roza el 69% en junio, al mismo tiempo que la positiva cayó al piso de la serie, con casi 28%, según Zuban Córdoba (gráfico abajo).

A su posicionamiento respecto de la pandemia del Covid-19 (se pronunció a favor de permitir los contagios para apuntar a la inmunidad de rebaño, una tesis ya perimida) se le sumó la causa que investiga la escucha y espionaje ilegal de políticos y periodistas, un tema que crece en visibilidad: según Zuban Córdoba, que realizó la primera medición conocida al respecto en junio, casi 40% está de acuerdo en que el ex presidente promovió ese sistema (gráfico abajo).

Una medición posterior de consultora Proyección realizada en el área metropolitana arrojó que el 62% de los electores de ese conglomerado no se sorprende de que se impute a Macri por escuchas ilegales (gráfico abajo). Cabe recordar que él fue procesado por una causa similar cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antecedente que permite interpretar este resultado.

Por su parte, la más reciente encuesta nacional de Analogías arroja que casi el 60% de los electores argentinos está al tanto de las denuncias e investigaciones judiciales sobre el espionaje ilegal durante la gestión Cambiemos (gráfica abajo).

Ese estudio muestra que casi un 46% cree que el anterior gobierno hacía espionaje ilegal, vs 27% que cree que no (otro tanto ns/nc). La creencia en la responsabilidad de Macri está en el mismo orden de magnitud del caudal del Frente de Todos el 27-O-2019 y quienes creen lo contrario coinciden con el residual de imagen positiva de Macri hoy, lejos del 40,28% de los votos que obtuvo en octubre pasado. Esto grafica su merma de credibilidad, en un escenario donde de cara a la disputa del liderazgo opositor crece la figura de Horacio Rodríguez Larreta, quien ostenta la doble condición de gobernar el distrito más importante con el que cuenta hoy la fuerza que fundó Macri y ser al mismo tiempo querellante en la causa de espionaje ilegal que pesa sobre el ex presidente.