Aprobación de gestión y evaluación de la economía en las últimas encuestas

En la nota de la semana pasada publicada en este espacio actualizamos la imagen de Javier Milei al cumplirse el primer año de gobierno. ¿Qué sucede con la aprobación de su gestión? Según la última encuesta nacional de consultora Delfos, 50% aprueba vs 48% que desaprueba, lo que arroja un saldo favorable de 2 puntos porcentuales (pp), estadísticamente no significativo dado un error muestral de +/-2,1% (gráfico arriba). El resultado perfila una polarización simétrica.

En tanto, según CB Consultora, 52,3% aprueba vs 46,5% que desaprueba, lo que arroja un saldo a favor de 5,8 pp estadísticamente no significativo dado un error muestral de +/- 2,5% (gráfico arriba).

A su turno, según la más reciente encuesta de Analogías, 43,5% aprueba la gestión y 44,5% desaprueba, un saldo de -1 pp que implica un empate técnico (gráfico arriba).

En la misma línea, el último informe de Escenarios también arroja un empate técnico: 46,19% aprueba vs 46,72% que desaprueba (gráfico arriba). El promedio de estas cuatro encuestas nacionales realizadas en diciembre arroja 48% de aprobación vs 46,4% de desaprobación, confirmando una situación de polarización simétrica. Quienes aprueban se ubican 7,6 pp por debajo del 55,6% que votó a Milei en la segunda vuelta de 2023, mientras que quienes desaprueban se ubican 2 pp por encima del 44,4% que votó a Sergio Massa de Unión por la Patria (UP) en esa instancia, ubicándose así en el mismo orden de magnitud del caudal de la principal fuerza opositora. Apenas 5,6% ns/nc, lo que expresa con claridad que la gestión logra un registro nítido de opinión, ya sea a favor o en contra. ¿Qué sucede con otra variable clave, la gestión de la economía? Según Proyección, 39,4% califica el rumbo en esa materia como correcto, vs 42,8% que opina lo contrario, lo que arroja 3,4 pp de saldo desfavorable estadísticamente no significativo para un error muestral de +/-2,02% (gráfico abajo).

En tanto, la última medición de Equipos Mide arrojó 49% de acuerdo vs 51% de desacuerdo con las medidas económicas, un empate técnico, ya que la brecha de -2 pp no resulta estadísticamente significativa dado un error muestral de +/-2,34%).

Finalmente, según Analogías 43,4% aprueba el manejo de la economía por parte del gobierno nacional, vs 44,7% que lo desaprueba; nuevo empate técnico (gráfico abajo). Con los matices, el promedio de estas tres encuestas nacionales realizadas durante este mes de diciembre que permiten calibrar el apoyo a la gestión económica arroja 43,9% de acompañamiento vs 46,2% de rechazo. Así, al igual que la aprobación a la gestión, el resultado perfila una polarización simétrica, pero mientras que el aval al oficialismo se ubica 11,7 pp por debajo del caudal que consagró presidente a Milei en la segunda vuelta de 2023, los detractores superan en 1,8 pp al voto de UP en esa instancia, lo que implica que el segmento opositor está fidelizado en el mismo orden de magnitud. En este caso, 9,9% ns/nc, lo que no es un dato menor, dado que implica que casi 1 de cada 10 electores no tiene opinión formada o no responde acerca de la política económica que lleva adelante un presidente economista.