Hace un frío neoliberal

la garrafa está vacía

la sacudo deseando que respire

y expulse algo que encienda la llama del calefactor

pero nada bueno parece posible esta mañana

menos cuando leo en Cba24n que se fue Manolo Lafuente

la primera vez que lo ví andaba por las calles de córdoba

como un poeta melancólico que perdió el último bondi

estábamos en el Rincón Mendocino

frente a un pingüino

un grupo de escritores ineditables

Manolo se sentó husmenando las lomos de los libros

que dormían entre vasos y empanadas

y comenzó a recitar algunos versos

de esos autores que eran nuestros santos malditos

siempre lo cruzaba de noche

me inquietaba su frontalidad y sabiduría

me arrebataba su locuacidad y risa

mi viejo lo adoraba

por esas maravillosas tertulias que salían al aire por Radio Nacional

así que le contaba cada vez que el poeta me interpelaba

cuando lo tuve de compañero acá en la FM

siempre andaba barajando un proyecto al que me sumaba

tal vez como le pasa a muchas generaciones menores

la mística de los sobrevivientes nos intimida

su capacidad de seguir contra viento y marea

nos hace sentir quejosos y heridos en vano

la última vez que me escribió un wasap

me pedía que le hiciera una nota

para difundir un evento en homenaje a su amado Zitarrosa

le respondí, que todo bien

pero que la ibamos a tener que hacer en portuñol

porque yo estaba en Brasil

dale, no hay problema me dijo

y después vino el silencio

hasta hoy

que detás de su foto en los diarios

escucho su voz

arrancada de esos pulmones como fuelles gastados por el cansancio y el tabaco

pero que exhalan poesía de otro mundo

ese mundo serrano que habitó con desparpajo

esa sociedad de poetas muertos

que conspira contra el tiempo

el de los cuerpos

y el del mercado

Chau Manolo

en este cementerio que nos prometen

la velocidad de tus palabras

la profundidad de tus afectos

la risa de tus bufonadas

seguirán ardiendo

para que llegue la primavera que tanto soñamos