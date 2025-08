Cierre de Vialidad y ajuste en obra pública: qué dicen las últimas encuestas

El 8 de julio pasado, el Poder Ejecutivo disolvió la Dirección Nacional de Vialidad; si bien un fallo judicial frenó temporalmente la medida, el gobierno de Javier Milei está decidido a avanzar en esa línea. Según las encuestas, es una decisión impopular en el marco de una política también impopular: el relevamiento de Consultora Delfos realizado en julio a nivel país arrojó que 51% de los electores está en desacuerdo con esa decisión, vs 44% que acuerda (gráfico arriba). La brecha de 7 puntos porcentuales resulta estadísticamente significativa, dado un error muestral de +/-1,7%, lo que confirma un rechazo mayoritario.

La evaluación del área que enmarca a la medida es aún peor: según la Universidad de San Andrés (Udesa), en julio 71% se mostró insatisfecho con la política de obras públicas e infraestructura del gobierno nacional, vs apenas 21% que mostró satisfacción (gráfico arriba). El saldo en contra es de 50 pp. Como dato extra, todas las áreas testeadas muestran mayor insatisfacción que satisfacción, lo que sugiere que el apoyo que aún muestra el oficialismo tiene que ver con motivos no vinculados estrictamente a la valoración de sus políticas.

En la misma línea, en junio pasado (antes de la decisión de disolver Vialidad Nacional), la encuesta nacional de Equipo Mide reportó a Obras Públicas como el área peor calificada: 63% de negativa vs 26% de positiva (gráfico arriba). El saldo desfavorable era de 37 pp; esto confirma que se trata probablemente de la política en la cual la motosierra tiene el menor nivel de apoyo relativo de todas las que se miden de manera periódica.

Para más datos, incluso en Córdoba (provincia en la cual Milei obtuvo el 74% de los votos en el ballotage de 2023), el recorte en obra pública apenas logró un acuerdo de 27%, vs un desacuerdo de 67% (gráfico arriba), según la encuesta realizada en mayo pasado por la consultora Casa Tres. El saldo desfavorable de 50 pp es contundente.

Ampliando el marco temporal del análisis hasta marzo pasado, cuando Milei atacó la obra pública en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, su mensaje apenas logró un acuerdo de 37%, vs un desacuerdo de 51%, según Equipo Mide (gráfico arriba): el saldo en contra fue de 14 pp.

Finalmente, la serie evolutiva de mediciones realizadas por las consultoras Alaska y Trespuntozero permite establecer que la motosierra en obra pública no tuvo apoyo mayoritario ni siquiera cuando Milei llevaba un par de meses de gestión: en febrero de 2024, 43,3% estaba de acuerdo con eso, vs casi 52% que se mostraba en desacuerdo (gráfico arriba). La brecha desfavorable de casi 9 pp se amplió a 25,2 pp al final del primer año de mandato, con el desacuerdo rozando el 60%, vs casi 35% de acuerdo. En síntesis: 1) hay consenso en las encuestas respecto a que el ajuste en obra pública es una de las áreas peor evaluadas de la política del gobierno nacional 2) el sostenido y repetido discurso presidencial de motosierra en obras nunca dejó de ubicarse como posición minoritaria en términos de opinión pública, y en los últimos meses cayó por debajo del 40% de aval 3) así, el ajuste en Vialidad reconfirma la impopularidad de la agenda libertaria en esa materia.