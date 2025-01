Cómo arrancaron el 2025 las gestiones en Córdoba

Javier Milei obtuvo en Córdoba 74% de los votos vs 26% de Sergio Massa en el ballotage de noviembre de 2023. ¿Cómo se perfila en el inicio de 2025? Según la última encuesta provincial de Pulso Social, tiene un 60% de imagen positiva vs 32% de negativa (gráfico arriba). Eso arroja un saldo neto positivo de 28 puntos porcentuales (pp) considerable, aunque también implica una merma de 14 pp respecto al caudal que votó a La Libertad Avanza (LLA), y una oposición no sólo consolidada sino en ascenso, dado que suma 6 pp respecto al caudal que se inclinó por Unión por la Patria (UP) en la segunda vuelta.

En el caso del gobernador Martín Llaryora, se ve un proceso diferente: según el mismo informe de Pulso Social, su gestión tiene una imagen positiva de 56% vs una negativa de 32% (gráfico arriba). El saldo es positivo en 24 pp y además el acompañamiento se ubica 14 pp por encima del casi 42% de los votos que lo consagraron en junio de 2023.

Algo similar sucede con Daniel Passerini: según Pulso Social, su gestión tiene una imagen positiva de 58% vs una negativa de 32% (gráfico arriba) en la ciudad de Córdoba. De eso resulta un saldo favorable de 26 pp, al mismo tiempo que el apoyo supera en 9,4 pp al 48,6% de los votos que lo consagraron intendente en julio de 2023.

Si hacemos zoom en Córdoba Capital, las tendencias aparecen relativamente alineadas: según la última encuesta de la consultora Comparactiva, la gestión Milei alcanza 63% de valoración positiva vs 34% de negativa (gráfico arriba). El saldo favorable es de 29 pp.

Respecto a la gestión del gobernador, el mismo informe la posiciona con 53% de positiva vs 40% de negativa (gráfico arriba). Así, el saldo es positivo en 13 pp.

Finalmente, la gestión Passerini alcanza en la ciudad de Córdoba 50% de positiva vs 37% de negativa (gráfico arriba). El saldo favorable es de 13 pp, la mitad del que vimos en el informe de Pulso Social. En síntesis: 1) más allá de los matices entre estas dos mediciones, las tres gestiones arrancaron el año con elevadas imágenes positivas y saldos a favor por encima de los 10 pp en Córdoba provincia y ciudad 2) sin embargo, mientras que el apoyo a Milei cede respecto al caudal que obtuvo al consagrarse como presidente en el ballotage de 2023, el acompañamiento a Llaryora y a Passerini crece comparado con los caudales que los votaron ese año.