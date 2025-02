Cómo arrancó la carrera preelectoral en Buenos Aires y en CABA, según las encuestas

El pasado miércoles 12 de febrero, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a Ficha limpia, el proyecto que impide candidaturas a quienes tengan condenas por corrupción en segunda instancia. Aunque el trámite en el Senado por ahora no parece allanado, si fuera aprobada en ese recinto la iniciativa le impediría competir a Cristina Fernández de Kirchner, la candidata más fuerte en la estratégica provincia de Buenos Aires, según la última encuesta por la consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP), con 35% de intención de voto, 6 puntos porcentuales por encima de Unión por la Patria (UP) en el escenario en el que sólo se miden fuerzas políticas.

No se trata de un dato menor, porque con CFK en la grilla se perfila un escenario de empate técnico entre La Libertad Avanza (LLA) y UP (aun en el caso de que se sumaran linealmente el 32,25% de José Luis Espert y el magro de 7,5% de Karina Milei), mientras que en el escenario de marcas hay una ventaja de 8 pp para el sello libertario.

El dato confirma la centralidad política de CFK como opositora y también que su figura mide más que la marca en esa provincia que, por su peso electoral (37% del padrón) siempre se perfila como “la madre de todas las batallas”, con el plus de que además allí gobierna Axel Kicillof (neto opositor al presidente Javier Milei) y de que el peronismo incluso logró ganar el ballotage presidencial en 2023.

Sucede lo contrario con los potenciales precandidatos de LLA; tanto Espert como la hermana del presidente no logran potenciar el sello, que ronda el 34% tanto en el informe de CIGP como en la encuesta que también realizó en enero pasado la consultora Pulso Research (gráfico arriba). A principios de ese mes, la ventaja de LLA sobre UP fue de casi 13 pp, mayor a la reportada por CIGP a fines de enero; en ambos casos, el PRO ronda el 10% de intención de voto como marca, lo que muestra el estado de debilidad de esa fuerza. Al peronismo no K no le va mejor y tampoco logra capitalizar la coyuntura, dado que ronda el 6% de intención de voto en ambos estudios. Sólo Guillermo Moreno como referente logra una performance mejor (8,5% en CIGP), aunque es incierto si jugaría dentro de lo que se conoce como “peronismo federal”.

Otra vidriera clave en el turno electoral de este año será la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (CABA), donde gobierna el PRO de la mano de Jorge Macri. Junto con PBA, ese distrito expresa también el problemático vínculo entre el sello amarillo y el libertario, pues el primero apuesta a retener su bastión, mientras que LLA lo desafía. Según la última encuesta de consultora Circuitos realizada a principios de febrero, se perfila un empate técnico entre LLA (27,5%) y el PRO (casi 25%). UP cierra el podio, con 19,4%, mientras que los demás sellos no llegan individualmente a los dos dígitos (gráfico arriba).

Con los matices del caso, en CABA también se perfila una figura que podría potenciar el sello UP: es Leonardo Santoro, que según Circuitos roza el 25% de intención de voto, en un contexto donde LLA no tiene un candidato claro (el que más venía midiendo, Ramiro Marra, fue expulsado recientemente), mientras que Waldo Wolff del PRO alcanza 20,6% y el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta ronda el 9% (gráfico arriba). Así, en el caso de que no hubiera lista conjunta entre LLA y el PRO en ese distrito, la elección podría ser muy pareja.

Finalmente, el escenario más competitivo que midió la consultora Federico González & Asociados (FGA) a fines de enero confirmó el potencial de Santoro: también rondó el 25% y se ubicó a 5 pp de la sumatoria lineal de Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Karina Milei como precandidatos libertarios. En tanto, el PRO/JXC acumuló 16,1% con las figuras de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Diego Guelar (gráfico arriba).

En síntesis: 1) actualmente, en PBA la figura más competitiva de UP es CFK, con chances de disputar la primacía en el distrito que se potenciarían si no se concretara una alianza entre LLA y PRO 2) sin embargo, en caso de quedar ella excluida de la competencia, el sello libertario podría imponerse sin necesidad de una lista conjunta con el sello amarillo 3) en CABA, la figura más instalada también es la de un opositor de UP, Santoro 4) sin Marra, LLA no cuenta con una figura fuerte, pero la marca tiene potencial como para disputarle la primacía al PRO en ese distrito 5) tanto en PBA como en CABA, Karina Milei no es la figura libertaria más competitiva.