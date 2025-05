Cómo llega el presidente Javier Milei a junio, según las últimas encuestas

¿Cómo llega Javier Milei a junio? Según la última encuesta nacional realizada por Delfos, luego de un período de desgaste la gestión nacional se reseteó: la aprobación llegó a 47% vs una desaprobación de 51% (gráfico abajo), de lo que resulta un saldo desfavorable de -4 puntos porcentuales (pp).

Con apenas matices, la última medición realizada por Atlas Intel & Bloomberg arrojó 45,3% de aprobación vs casi 46% de desaprobación, un empate técnico (gráfico abajo).

Mientras que la variable imagen presenta mayores niveles de volatilidad en función de los vaivenes de la coyuntura, la aprobación viene comportándose como un indicador de mayor estabilidad relativa en la serie longitudinal: el dato de Delfos es cercano al promedio de las últimas 10 mediciones nacionales, que arroja 43% de aprobación vs 50% de desaprobación (saldo de -7 pp). Esto implica un aval que se ubica unos 12,6 pp por debajo del 55,6% de los votos que obtuvo Milei en el ballotage de noviembre de 2023.

Asimismo, la variable aprobación está relativamente alineada con la imagen presidencial, que arroja un promedio de 45% positiva vs 52% de negativa en el promedio de las últimas 10 encuestas nacionales; nuevamente, el saldo es de -7 pp. La mejor aproximación a la media la aportó la encuesta realizada por D´Alessio/IROL a fines de abril (gráfico arriba), que reportó 44% de positiva vs 52% de negativa (saldo de -8 pp).

Haciendo zoom en la provincia de Córdoba, donde Milei obtuvo en el ballotage de noviembre de 2023 74% de los votos vs 26% de Sergio Massa, la última medición de la consultora Pulso Social cerrada hacia fines de mayo reportó una valoración positiva de 61% vs una negativa de 36% (gráfico abajo), lo que deja un saldo a favor de 25 pp. El promedio de las últimas 10 mediciones provinciales arroja 58% vs 39%, lo cual se ubica apenas por debajo del dato de Pulso Social, pero en el mismo orden de magnitud si se considera el error muestral medio. En este caso, el saldo favorable se achica a 19 pp; sigue siendo amplio, pero con un desgaste también nítido en el sentido de que los detractores del oficialismo superan en 10 pp al caudal de Unión por la Patria en la segunda vuelta de 2023 (UxP).

Según el mismo informe provincial, la imagen positiva de Milei como dirigente es de 57% vs una negativa de 41% (gráfico arriba), lo que deja un saldo favorable de 16 pp. El promedio de las últimas 10 mediciones en Córdoba arroja 57% vs 39% y se ubica en el mismo orden de magnitud del dato de Pulso Social. El saldo favorable es de 18 pp, nítido y similar al que arroja la variable gestión, sin matices estadísticamente significativos entre ambas variables. En síntesis: 1) llegando a la mitad de año, tanto la variable aprobación de la gestión presidencial como la imagen de Milei a nivel país muestran avales por debajo del 50% y saldos negativos, si bien menores a los 10 pp 2) claramente, el oficialismo polariza opiniones, y la pendiente está inclinada en sentido desfavorable, pero el acompañamiento también es sólido 3) en cambio, en el caso de Córdoba tanto la imagen de gestión como la valoración de la figura de Milei siguen elevadas y rondan entre 55% y 60%, si bien por debajo del caudal relativo de votos que obtuvo en la segunda vuelta de 2023.