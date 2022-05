Todas las fuerzas democráticas en Argentina deberían ponerse de acuerdo en evitar una crisis extrema. Si no hay continuidad del Estado, con capacidad de autogobierno, se disuelven los vínculos políticos, económicos y sociales. Eso no favorece a nadie porque no se podrá garantizar la supervivencia de los más pobres. Sí el sistema colapsa lo que se derrumba es toda la Sociedad. Hoy la oposición busca ése colapso y esto es lo más peligroso de la época.

Juntos por el Cambio pretende crear las mismas condiciones que gestaron la Dictadura del 76. Quieren que todo estalle para presentarse como una opción sin caretas. Buscan dar todo el poder del Estado a los sectores mas concentrados de la economía. La deuda de Macri neutraliza bastante las capacidades estatales y favorece la injerencia neoliberal del FMI en la formulación de políticas públicas. Juntos por el Cambio y el Fondo sólo favorecen a las facciones más parasitarias del Capital, tanto local como extranjero.

Lo que busca la Derecha en la Argentina es el retroceso industrial, la precarización laboral, jubilatoria y social. También pretenden debilitar la inversión productiva, la obra pública y la investigación y el desarrollo tecnológico. Tratan de crear condiciones de inestabilidad para que el gobierno no pueda conciliar el crecimiento económico con el pago de la deuda. Históricamente siempre la Derecha ha intentado lo mismo, tanto en Democracia como en las Dictaduras.

La Derecha repite sus recetas, genera inflación y busca crear un clima catastrófico que los favorezca, para luego gobernar y maximizar sus ganancias privadas a costa del patrimonio público. Engañan desde sus Medios hegemónicos para que la gente se harte del gobierno democrático y lograr así que la desesperación haga que la mayoría termine aceptando nuevas aventuras del fundamentalismo neoliberal. Esa visión ideológica del Estado sólo favorece los grandes negocios de los hiper ricos y condena al país a la pobreza más extrema. Éste es el riesgo que hoy enfrentamos los Argentinos.

En este año preelectoral los sectores progresistas del Frente de Todos están divididos y aún no logran acuerdos para proponer a sus adherentes y a la sociedad. Por otro lado la Derecha macrista pierde votos hacia la ultraderecha de Milei. Todos están al borde de repetir errores catastróficos. Sería un buen momento para que la dirigencia política democrática, el Gobierno Nacional, los Empresarios y los Trabajadores agrupados se pongan a pensar cómo sacar ventaja de la crisis mundial y beneficiar un poco a todos los Argentinos y Argentinas.