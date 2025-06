Efecto CFK: máxima polarización y mínima ventaja a favor de La Libertad Avanza

Luego del fallo de la Corte que ratificó la condena en su contra, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) se transformó en la dirigente política más mencionada en redes sociales: según Ad Hoc, entre el 10 y el 19 de junio CFK superó en volumen de conversación al presidente Javier Milei por primera vez durante el actual gobierno. En menciones, lo aventajó en una proporción de 5 a 2 (gráfico arriba). Con matices en las cifras, el Monitor Digital detectó la misma centralidad: más de 2,241 millones vs menos de 2, respectivamente (gráfico abajo).

La serie evolutiva de Monitor Digital confirma lo inédito del fenómeno, ya que desde su asunción presidencial en diciembre de 2023 Milei había mantenido siempre la centralidad y hegemonía en redes (gráfico abajo).

Las primeras encuestas preelectorales posteriores al fallo contra la ex presidenta perfilan que eso agudizó la polarización que ya venía instalada previamente: según la última medición de CB Consultora, un piso de casi 33% se mostró dispuesto a votar a un candidato cercano a CFK, mientras que el techo se ubicó en casi 39% (gráfico abajo).

Así, el piso del pan peronismo K supera (por una diferencia estadísticamente no significativa si se considera el error muestral de +/-2,7%) al de La Libertad Avanza (LLA) con un candidato cercano a Milei, que ronda el 31%. El oficialismo conserva la ventaja de contar con un techo mayor, por encima del 50% (gráfico abajo).

En este contexto, a 4 meses de la elección de medio término, la última encuesta nacional de Consultora Delfos ratificó el escenario de polarización: LLA 40,4% vs 35,4% de Unión por la Patria (UxP, gráfico abajo). “Tanto La Libertad Avanza como Unión por la Patria tienden a crecer en intención de voto con respecto al mes anterior en el escenario en que ambos sellos compiten con su actual identidad y sin alianzas con otros. Con esa hipótesis y escenario de fragmentación, la ventaja del oficialismo frente a la oposición del pan-kirchnerismo es de 5 pp, sobre la premisa de que este segundo espacio logre mantener unidad estratégica hasta octubre”, apuntó el informe. La ventaja de 5 puntos porcentuales está en el límite de la significatividad estadística dado el error muestral de +/1,6%. “En clave de coyuntura, la detención de CFK profundizó la grieta nacional, polarizando a partir de posiciones más emocionales que racionales: mientras que la ex presidenta no pierde capital político, Javier Milei cae alrededor de 5 puntos en todas las variables medidas”, profundizó el análisis.

Con matices en las cifras pero en la misma línea, el último informe de Synopsis (gráfico abajo) remarcó: “si en mayo las dos principales fuerzas políticas recogían el 63,6%, en junio ambas se combinan para juntar el 71,7%. Una señal de que el proceso de polarización podría tener una tendencia a la profundización, una dinámica que debilita a las fuerzas que se ubican entre ambos espacios”.

En este marco, se impone una pregunta: ¿la centralidad de CFK obtura la posibilidad de surgimiento de un nuevo liderazgo en el pan peronismo K o, al no poder ser ella candidata, eso se facilita? Según las simulaciones de intención de voto presidencial de cara a 2027 realizadas por Delfos, CFK y Kicillof rondan entre 35% y 37%, respectivamente, lo que insinúa una leve ventaja para el gobernador de Provincia de Buenos Aires (gráfico abajo). Eso abre una ventana a la posibilidad de renovación.

En síntesis: 1) el fallo contra CFK le otorgó gran centralidad en el escenario, al punto de anular la hegemonía libertaria en redes en lo que va de junio 2) con una grieta recargada, a 4 meses del 26 de octubre se polarizó aún más el escenario preelectoral entre LLA y la fuerza opositora más visible, referenciada en la figura de la ex presidenta 3) antes del fallo, el promedio de las encuestas nacionales arrojaba 37% para LLA vs 29% para UxP; en las primeras mediciones pos fallo, la media arroja 37% vs 32%, respectivamente 4) mientras que el oficialismo y UxP rondan entre 30% y 40% de intención de voto, ninguna de las terceras fuerzas llega a los dos dígitos en el promedio de las encuestas posteriores al fallo.