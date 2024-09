Entró en crisis la percepción del rumbo del Gobierno, según las encuestas

Un año después de obtener el 28,96% de los votos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que lo ubicaron en punta en la carrera electoral que finalmente ganó en segunda vuelta, Javier Milei enfrenta una crisis en términos de perspectiva a futuro de su gobierno. Según la última encuesta nacional de Consultora Delfos, en agosto cayó a un piso la percepción de que la dirección del país es la correcta y quedó en empate técnico con la creencia contraria; lo mismo sucedió respecto a la dirección de la economía y de las relaciones exteriores, mientras que en el caso de la situación social la percepción de que el rumbo es errado supera por 8 puntos porcentuales a la opinión favorable (gráfico arriba). En las cuatro variables medidas tiende a crecer la incertidumbre, que se expresa en las respuestas “ninguna dirección” y ns/nc.

En la misma línea, la encuesta de Pulso Research de agosto arrojó que la incertidumbre creció y roza el 18%, en tanto que el optimismo por el rumbo de los cambios tiende a ceder y queda en empate técnico con el pesimismo (gráfico arriba).

En tanto, según Proyección Consultores la percepción de que el rumbo de la economía es correcto quedó en agosto 6,6 puntos porcentuales por detrás de la opinión contraria, que se mantiene en niveles pico desde julio pasado (gráfico arriba).

Por su parte, la medición más reciente de Consultora Tendencias reportó un empate técnico entre quienes perciben que el rumbo del gobierno es correcto y quienes creen lo contrario; ambos se ubican en torno a 37%, pero los críticos están en el nivel pico en la serie; por otro lado, 26% de los electores se ubica en posiciones intermedias (gráfico arriba). Así, cuatro encuestas nacionales recientes convergen en lo siguiente: crece la incertidumbre sobre el rumbo del país, y en el mejor de los casos el optimismo queda en empate técnico con el pesimismo, mientras que en el peor escenario se ubica entre 7 y 8 puntos porcentuales debajo.

Esa tendencia desfavorable al gobierno nacional podría poner en jaque uno de los elementos centrales del apoyo con que cuenta desde diciembre pasado: las expectativas de mejora a futuro. La amenaza se corporiza en un hallazgo de la última encuesta de Opinaia (gráfico arriba): la percepción de que el esfuerzo económico que se está haciendo ahora vale la pena y las mejoras ya son visibles cayó a niveles mínimos desde julio y ronda el 10%. A favor de Milei, aún se sostiene una mayoría del 51% que piensa que el esfuerzo vale la pena pero que las mejoras serán visibles a mediano o largo plazo, mientras que el segmento que opina que el esfuerzo en marcha no tiene sentido crece y alcanza el 37%, en el mismo orden de magnitud del voto a Unión por la Patria (UP) en la primera vuelta de octubre de 2023: 36,78%.

En cambio, según la última encuesta de Analogías el panorama es más adverso para Milei: 48% considera que el sacrificio de estos meses no está sirviendo para resolver los problemas económicos vs 39,2% que cree que sí (gráfico arriba). Los críticos no sólo se ubican en el orden de magnitud del caudal obtenido por UP en el ballotage, sino que también aventajan a los optimistas por casi 9 puntos porcentuales. En síntesis, mientras que el pesimismo replica el acompañamiento a la principal fuerza opositora en segunda vuelta, el optimismo perfora el umbral del 50% para ubicarse en torno al 40% o debajo de ese nivel, cediendo posiciones hacia el núcleo duro libertario.