Los cuatro gigantes del mundo de la tecnología que controlan casi todo lo que pasa en internet, es decir en nuestras vidas, se encuentran bajo un saludable escrutinio público.

Google, Amazon, Facebook y Apple han llegado a concentrar niveles de poder sin precedentes para corporaciones del ámbito privado. Una fuerza conjunta que seguramente supera sus siderales valuaciones de mercado. Hoy Amazon es la empresa más valiosa de mundo seguida por Apple, mientras Google se ubica en el cuarto puesto y Facebook en el octavo. Juntas equivalen al PBI de Japón, la tercera mayor economía del mundo. Eso es power.



La semana pasada una comisión del Congreso de los Estados Unidos sentó a los cuatro CEOs de las llamadas GAFA (por sus siglas) para pedirles algunas explicaciones relacionadas con sus prácticas “sospechadas” de abuso de posición dominante, es decir, por obstaculizar el sagrado devenir del libre mercado. Por cierto los legisladores se mostraron mucho más preocupados por cómo los gigantes ganan posiciones frente a sus potenciales competidores que por cómo tratan la información, la privacidad y hasta el tiempo libre de sus usuarios.



Si bien resultó simpática la escena de ver a Pichai, Bezos, Zuckerberg y Cook respondiendo a un interrogatorio, claramente la reprimenda (si es que hubiera tal cosa) será muy parecida a las célebres escenas de Juan Carlos Calabró junto a "su hijo" Borromeo: “¿le gustó la palizota que le dí?”

La disputa geopolítica actual tiene al desarrollo tecnológico como punta de lanza. Desde Norteamérica apuestan todas sus fichas a que estos gigantes mantengan a flote su predominio global como referencia de innovación y conserven el control sobre el activo más importante del que hoy dispone la humanidad: los datos.



Como contrapartida, frente a las costas de Sillicon Valley, desde el otro lado del Pacífico, el avance de los gladiadores chinos constituye hoy mucho más que una amenaza. Mientras en el ranking de las empresas más innovadoras del mundo (difundido por BCG) Apple, Alphabet (dueña de Google), Amazon, Microsoft y Samsung se ubican en el top five, Huawei (6ª) y Alibaba (7ª) acechan con su vertiginoso ascenso en el último año de 42 y 16 puestos respectivamente. Y no olvidemos a TikTok, la actual estrella del universo de las redes sociales que por esto mismo se verá obligada a desprenderse de sus activos en Estado Unidos que pasarán a manos de uno de aquellos gigantes.

Sin embargo según las previsiones del propio Banco Mundial y el mismísimo FMI, en no más de tres años China será la mayor economía del planeta en función de su PBI, por lo cual claramente no parece ser momento de debilitar a los colosos californianos. Más bien todo lo contrario, según la mirada americana.



Mientras tanto en un lejano país ubicado bien al sur del globo, la Justicia local acaba de dar viabilidad a la demanda de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra Google por haber indexado y exhibido a todo el mundo un perfil de Wikipedia que había sido adulterado para mostrar debajo de su nombre el cargo de “ladrona de la Nación Argentina”.

“¿Yo Señor? No Señor. La culpa es del algoritmo”.