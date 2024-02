Inflación y economía según las últimas encuestas nacionales

Según el Indec, la inflación de diciembre (mes que marcó el cambio de gobierno nacional) trepó a 25,5%, lo que casi duplica el peor registro de la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía del mes inmediato anterior: 12,8% (gráfico arriba). Si bien parte de ese dato incorpora una inercia inflacionaria previa que no se puede atribuir al impacto de las medidas tomadas por Javier Milei desde el 10 de diciembre, el problema es que esa inercia no sólo no se cortó, sino que se aceleró: según la última encuesta del Centro de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (CIF-UTDT), la expectativa inflacionaria para los próximos 12 meses llegó a un promedio de 230%, nivel récord desde que se mide ese indicador (gráfico abajo).

En diciembre pasado, la inflación esperada para los próximos 12 meses era de 225,9%, lo que implica una suba intermensual de 4,1 puntos porcentuales. Desde el CIF-UTDT, Sebastián Auguste apuntó: “En entornos de alta inflación a la gente le resulta difícil contestar la tasa de inflación esperada para los próximos 12 meses, por eso desde mayo de 2023 incorporamos la expectativa de inflación para los próximos 30 días. Esta medición se ubicó en 26,03%”. Recientemente, Milei evaluó que si en enero se repite la inflación de diciembre habría que celebrar.

Sin embargo, todas las encuestas contradicen esa afirmación, y Milei debería tomar nota para sostener la gobernabilidad. En diciembre pasado, la primera consultora medir el efecto erosivo de la inflación en el gobierno nacional fue Zuban Córdoba & Asociados: 48,4% responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por los aumentos de precios registrados ese mes, pero casi 32% los adjudicó a Milei y casi 19% repartió responsabilidades (gráfico arriba).

En enero, la consultora Analogías volvió sobre el tema: 44,4% responsabilizó al gobierno anterior por la escalada de precios, mientras que 29,5% la atribuyó a la gestión Milei; 14,1% asignó responsabilidades compartidas (gráfico arriba). Con apenas matices, según la última encuesta de Fixer 31% de los electores responsabiliza al gobierno de Milei, 49% a la herencia recibida de la gestión de Alberto Fernández y 19% a ambas gestiones (gráfico abajo).

Como se observa, se consolida un promedio de casi 31% que asocia la inflación al gobierno actual, un registro muy alto dado que aún no cumple dos meses en funciones. Para peor, eso va permeando en la percepción general del desempeño económico: según CB Consultora, 49,7% cree que el gobierno anterior es responsable de la actual situación, pero 30,1% la asocia a la gestión Milei y casi 13% reparte responsabilidades entre ambos gobiernos (gráfico abajo).

Con matices, la reciente medición de Espiral Consultores arroja que 31,1% cree que la mayor responsabilidad de los problemas económicos es de las gestiones peronistas, pero casi 29% lo atribuye a lo realizado por el gobierno de Milei en su primer mes; la diferencia de 2,15 puntos porcentuales entre esas percepciones no resulta estadísticamente e implica un serio desgaste para una gestión en tan poco tiempo. Por otro lado, 18,59% adjudica responsabilidad al gobierno de Mauricio Macri (aliado del presidente), casi 12% la divide entre Macri y Fernández, y 8,22% atribuye los problemas al gobierno del Frente de Todos (gráfico abajo).

El panorama es todavía peor en la encuesta realizada por Zuban Córdoba a fines de enero: 39,1% atribuye la mala situación económica al actual gobierno, vs casi 46% que la asocia a la gestión anterior y casi 15% que reparte responsabilidades (gráfico abajo).

En este caso, la creencia de que Milei es responsable por la actual crisis ronda casi 33% en promedio y se ubica en el orden de magnitud del voto a Unión por la Patria (UP) en la primera vuelta presidencial (36,78%). En síntesis, el presidente necesita bajar la inflación para que la atribución de responsabilidades por la coyuntura económica no crezca y complique la frágil gobernabilidad que se ha puesto en evidencia en casi 55 días de gestión. Según la reciente encuesta de la consultora Escenarios (gráfico abajo), la primera minoría la constituye un 42% de electores que cree que es factible solucionar el problema inflacionario a largo plazo (más de un año), casi 15% es optimista corto o mediano plazo (6 meses) y 37,56% es pesimista, guarismo que se ubica en el mismo orden de magnitud del caudal que obtuvo UP en octubre pasado y que confirma la solidez del núcleo opositor a Milei.