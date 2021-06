Con el mes de junio corriendo ya en el calendario, se impone un repaso de la agenda social en las encuestas nacionales y provinciales. Existen algunos matices en las mediciones. El último estudio realizado a nivel país por la consultora Analogías mide las preocupaciones de manera guiada, es decir, presentando al encuestado un abanico de opciones, pero excluyentes (se acepta una sola respuesta, por lo cual la suma da 100%). En ese caso, la inflación roza el 25% de las respuestas, escoltada por el temor a un colapso del sistema de salud (casi 20%) y contagiarse de coronavirus en tercer término (casi 15%), en empate técnico con desempleo (14,5%). Las demás preocupaciones no llegan al 10% individualmente (gráfico arriba). Cuando se abre el dato por variables duras, inflación hace picos entre varones (casi 28%), el segmento etario de 30 a 44 años (27,3%) y electores universitarios (29,4%; gráfico abajo).

En general, no hay diferencias estadísticamente significativas por franja de problemas, ya que el error muestral al abrir el dato por variables es mayor que el general (+/-2%). Al pasar de esa apertura al evolutivo (gráfico arriba), el acumulado de preocupaciones sanitarias y el de preocupaciones socioeconómicas se alternan el primer lugar en función de la fuerza del Covid-19: cuando la primera ola comenzó a ceder, descendieron las sanitarias en favor de las socioeconómicas, pero en abril de 2021 la segunda ola emparejó la situación. Actualmente, hay una brecha de apenas 5,1 puntos porcentuales entre ambas, contra 4,3 pp en abril (en ambos casos, una diferencia estadísticamente no significativa).

La última encuesta nacional de OhPanel! indaga las preocupaciones de manera diferente: se puede responder por cada área de manera no excluyente. Más allá de ese matiz, nuevamente inflación aparece al tope (65%), escoltada por pobreza y desocupación/desempleo (ambas con 59%). Inseguridad cierra el podio (53%) y las demás preocupaciones no llegan individualmente al 50% (gráfico arriba). Dentro del top, el evolutivo sólo arroja una variación estadísticamente significativa en desocupación/desempleo, con una suba de 11 pp respecto a abril pasado (de 48% a 59%).

D`Alessio Irol/Berensztein también mide de manera no excluyente, como OhPanel! Al igual que en ese informe, inflación está al tope (84%), y luego aparece un segundo lugar muy disputado entre la incertidumbre económica, inseguridad/delincuencia y el impacto económico del coronavirus, todas con entre 66% y 62% (gráfico arriba). Después viene un pelotón de otros tres problemas, en empate técnico en torno al 50%. En cuanto a matices, se advierte que en los primeros cuatro problemas (los que superan el umbral del 60%), la preocupación es relativamente menor entre los electores afines al Frente de Todos que entre los cercanos a Juntos por el Cambio y otras fuerza.

Finalmente, en la última encuesta de Udesa (que también mide de manera no excluyente), inflación aparece al tope con un total de 42%, seguida de cerca por corrupción (37%). Luego, hay un triple empate técnico entre delincuencia/robos/inseguridad, pobreza y falta de trabajo, entre 33% y 30% (gráfico arriba). Si más allá de los matices en la forma de medir hacemos foco en las recurrencias de esos cuatro estudios, inflación ocupa el top 1 en todos e inseguridad está en el top 4 en tres informes, mientras que pobreza y desempleo están en el top 4 en dos de los cuatro informes. Respecto al coronavirus es donde hay más dispersión en las mediciones, ya que algunas consultoras dividen el aspecto sanitario del impacto económico de la pandemia, pero aun con esa consideración está en el top 5 en tres de cuatro estudios, con lo cual podemos considerarlo legítimamente como el quinto problema de mayor preocupación actual.

Cuando pasamos a las encuestas provinciales, el último estudio de la consultora Tendencias mide las preocupaciones de manera guiada y excluyente. Los resultados del informe muestran al trabajo al tope de las preocupaciones de los cordobeses, con 30,6%. La salud y la pandemia llegan al 24,5%, mientras que corrupción roza el 16%; inseguridad no llega al 10% (gráfico arriba).

La consultora Pulso Social ofrece un abanico guiado de cuatro problemas (excluyentes) en su estudio más reciente: coronavirus se ubica primero con 32%, seguido muy de cerca por inseguridad (29%) e inflación (28%), lo que es un triple empate técnico. Pobreza apenas supera el 10%. La apertura entre Capital e Interior muestra leves matices, estadísticamente no significativos en coronavirus y pobreza y de mayor interés en inseguridad e inflación (gráfico arriba).

Finalmente, el estudio más reciente de la consultora Zuban Córdoba y Asociados en nuestra provincia también mide de manera excluyente. Inseguridad aparece al tope, con 25,1%, le sigue desocupación con 15,6%, y luego hay un empate técnico entre suba de tarifas con 11,6% y pobreza con 10%; los demás problemas no llegan individualmente al 10% (gráfico arriba).

La apertura por Capital e Interior (gráfico arriba) ofrece en este caso más matices de los que vimos en el estudio de Pulso Social. Claramente, la inseguridad preocupa mucho más en Capital (31,1% vs casi 20%), mientras que con la desocupación sucede lo inverso (12,8% vs 18%, respectivamente). Hay diferencias menores en otros ítems, estadísticamente no significativas si se considera que el error muestral general es de +/-3,7% (y por lo tanto es mayor al dividir la muestra en Capital vs Interior). En síntesis, más allá de los matices que vimos en los tres estudios en nuestra provincia, el hecho de que todos midan las preocupaciones de manera excluyente (una sola mención) nos permite construir un promedio de la participación de cada una en la agenda social cordobesa: inseguridad e inflación, que aparecen en los tres informes, alcanzan una media de 20,8% y de 17,4%, respectivamente. Salud/pandemia y coronavirus, por un lado, corrupción por otro y finalmente pobreza por separado aparecen en dos de tres informes, con un promedio de 28,2%, 13,4% y de 10,5%, respectivamente, con lo que se cierra el top 5 de problemas provinciales.