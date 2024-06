La aprobación de la gestión de Milei en las últimas encuestas nacionales

La semana próxima Javier Milei cumplirá 6 meses de mandato, lo que amerita un repaso por las recientes mediciones que sondean la aprobación de su gestión. A fines de mayo, la Universidad de San Andrés (Udesa) reportó 48% de aprobación vs 50% de desaprobación (gráfico arriba), un saldo desfavorable de –2 puntos porcentuales que, en rigor, equivale a un empate técnico. En cualquier caso, las opiniones están polarizadas: la distribución de tendencias ya no es la del ballotage de noviembre de 2023 (55,6% vs 44,4%), sino que el apoyo perfora el umbral del 50%, mientras que la oposición lo alcanza y se perfila como primera minoría.

La última encuesta de Zuban Córdoba arroja un panorama más adverso: casi 47% aprueba vs 53,2% que desaprueba (gráfico arriba). En este caso, la oposición supera por 8,8 pp el caudal obtenido por Unión por la Patria (UP) en el ballotage, mientras que el apoyo al oficialismo retrocede 9 pp respecto al caudal que consagró presidente a Milei en segunda vuelta; así, el saldo desfavorable trepa a 6,6 pp.

Con apenas matices, la medición de Isasi/Burdman reporta 51% de desaprobación vs 48% de aprobación; el saldo desfavorable es de 3 pp. En cualquier caso, se confirma una situación de polarización, con el apoyo al gobierno en leve desventaja respecto a los críticos de la gestión.

En tanto, la encuesta realizada por el Observatorio de Psicología Aplicada de la Universidad de Buenos Aires (OPSA/UBA) entre los días 1 y 5 de junio arroja 50,1% de aprobación vs 49,9% de desaprobación, un claro empate (gráfico arriba). Como dato extra, el informe detecta casi 13% de “arrepentidos” de haber votado a Milei para presidente, un guarismo significativo que replica la desaprobación de su gestión entre quienes lo eligieron en la segunda vuelta de 2023.

Por su parte, la última encuesta de Analogías midió la segmentación por opinión política, una variable complementaria a la de aprobación: detectó que 51,3% se define como oficialista (piso de la serie evolutiva) y 48,7% como opositor (pico de la serie; gráfico arriba): la distribución replica ya no el resultado del ballotage de noviembre de 2023 sino el de 2015, cuando Juntos por el Cambio (JXC) y el Frente para la Victoria (FPV) alcanzaron esos guarismos. En síntesis: 1) si hacemos un promedio de las cuatro encuestas nacionales que miden aprobación vs desaprobación, el resultado es 48,2% vs 51%, respectivamente 2) el saldo desfavorable de -2,8 pp, si bien acotado, marca un desgaste 3) estos datos aún no acusan el impacto de la crisis de gabinete que atraviesa el gobierno, primero con la traumática salida de Nicolás Posse y luego con los escándalos en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Según los monitoreos de redes sociales de Ad hoc, las menciones digitales a la falta de entrega de alimentos tocaron niveles pico (gráfico abajo).

Las menciones a Pettovello registraron una negatividad de 77% en los últimos días, lo que impactó en la imagen digital de Milei: las menciones a “Milei” + “comedores” alcanzaron 75%de negatividad, las menciones a “Milei” + “Pettovello” 88% de negatividad y el sentimiento en las menciones totales al presidente desde el 23 de mayo arroja 53% de negatividad. “El encuadre negativo de la audiencia primó sobre la comunicación oficial. Los conceptos más utilizados para hablar sobre la entrega de alimentos en relación a Milei muestran que, a pesar de los posteos defensivos del presidente, tuvieron más impacto los términos críticos”, apuntó Ad hoc, lo que pone en evidencia que el oficialismo perdió el control de la agenda en este tema.