La carrera hacia la elección 2023 en las últimas encuestas

En las elecciones de medio término de noviembre pasado, Juntos por el Cambio (JXC) sumó con aliados 42% de los votos a nivel nacional, en tanto que el Frente de Todos (FDT) con aliados alcanzó 34,5%. Así, la principal fuerza opositora le sacó una ventaja de 7,5 puntos porcentuales al oficialismo, revirtiendo el resultado de las presidenciales de 2019, en las cuales el FDT le había sacado a JXC 7,96 pp (48,24% vs 40,28%). Si hacemos un repaso de las últimas encuestas nacionales que miden escenarios hacia el turno presidencial 2023, la brecha a favor de la oposición se diluye o tiende a desaparecer. Según la medición realizada por el consultor Cristian Solmoirago, la ventaja se reduce a 6,1 pp, con JXC en 34,3% y el FDT en 28,2%; mientras ambos retroceden respecto a sus guarismos de 2019 y 2021, los libertarios trepan a 11,1%, en tanto que el FIT ronda el 2% y casi 6% se inclina por otros varios (gráfico arriba).

En tanto, según la última encuesta de consultora Opinaia se registra un empate con 32% para el FDT y JXC, mientras que los libertarios trepan al 17%, el FIT (con Nicolás del Caño) alcanza 4% y el peronismo por fuera del FDT (con Juan Schiaretti) llega al 3%, con 12% de indecisos. En el oficialismo, la vicepresidenta CFK le saca una mínima ventaja de 2 pp (estadísticamente no significativa) al actual presidente Alberto Fernández, mientras que dentro de la principal fuerza opositora Horacio Rodríguez Larreta empata con el expresidente Mauricio Macri (ambos con 9%); los siguen de cerca María E. Vidal y Patricia Bullrich (6% y 5%, respectivamente). Dentro de los libertarios, Javier Milei (14%) se despega de José Espert (3%) por 11 pp (gráfico arriba).

Con algún matiz, la encuesta conjunta más reciente de las consultoras GOP y Trespuntozero mide presidente deseado más que opinión electoral (un proxy de intención de voto, dado el tiempo que falta para el turno presidencial 2023). Vuelve a aparecer un empate técnico, con JXC en 26,5% vs 25,8% del FDT, una brecha de 0,7 pp estadísticamente no significativa. Los libertarios cruzan nuevamente el umbral del 10% y Milei le saca una brecha de casi 9 pp a Espert (gráfico arriba).

Así, del análisis de estos tres estudios surge que si la elección presidencial fuera ahora sería necesario un ballotage. El estudio de GOP-Trespuntozero ensaya varias aproximaciones dentro de esa hipótesis. En el escenario Bullrich-Fernández, JXC le saca al FDT una ventaja de 6,8 pp, lo que deja abierto el resultado, dado que un 33% no se define por ninguno de los dos (gráfico arriba).

En el escenario Rodríguez Larreta-Fernández la brecha se achica a 2,6 pp, quedando nuevamente sin resolver la disputa con 34,2% que no se decanta por ninguno de los dos (gráfico arriba). Con CFK en la cancha, la brecha se achica a 5,9 pp vs Bullrich (gráfico abajo). Así, la vicepresidenta hace una elección apenas mejor que la del presidente en ese escenario, por una diferencia estadísticamente no significativa (recorta la ventaja de JXC en 0,9 pp), en tanto que quienes no se definen por ninguno de los dos descienden al 29,1%.

Finalmente, compitiendo CFK contra el actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la brecha es de 5,3 pp, con JXC en 37,1% y el FDT en casi 32%. En este caso, 31,1% no se define por ninguno de los dos (gráfico abajo).

En síntesis, el análisis de las últimas encuestas nacionales arroja que la coalición opositora perdió la ventaja obtenida en noviembre de 2021; aun así, está mejor que en octubre de 2019, pues logra de mínima un empate técnico con el oficialismo, o de máxima una ventaja en torno a los 6 pp. De todos modos, esa brecha resultaría insuficiente para ganar la presidencia si hoy hubiera elecciones, lo cual abre la hipótesis de un ballotage cuyo desenlace hoy se torna imprevisible, dada la principal novedad política respecto a la elección resuelta en primera ronda en 2019 y en segunda en 2015: la irrupción del voto libertario.