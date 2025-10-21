Si realmente querés votar contra Javier Milei el domingo, no alcanza con el deseo: hace falta estrategia. Milei sólo necesita aproximadamente un tercio del Congreso para bloquear y condicionar el futuro del país. Con ese bloque mínimo podría vetar leyes o torcer condiciones parlamentarias a su favor. Por eso no es lo mismo votar por simpatía que votar con el objetivo de frenar sus políticas. No desperdicies tu voto en partidos o candidaturas opositoras que no tienen chances reales de ganar.

Un voto mal puesto puede transformarse en una derrota estratégica para quienes se oponen a Milei.

Antes de decidir, informate bien sobre la distribución real de fuerzas en tu provincia. Revisá encuestas serias, alianzas provinciales y la posibilidad de alternativas competitivas. Pensar el voto en clave provincial es pensar las mayorías que efectivamente se forman en el Congreso. No siempre se puede votar por el que más nos gusta; a veces hay que votar por el que más conviene. Esa es la diferencia entre un gesto individual y una acción colectiva con impacto legislativo.

El domingo muchos proclamarán triunfos simbólicos, pero lo que cuenta es la composición final del nuevo Congreso. Esos escaños y los votos que sumen o resten serán los que definan si se pueden frenar políticas extremas. Si permitimos que se consolide un tercio funcional, perderemos capacidad de rechazar decisiones clave. Votar con información y cabeza es defender el interés común, no resignar el debate a la improvisación.

Recordá que la política se decide en pasos acumulativos, no en gestos aislados de indignación. Pensalo con calma, consultá fuentes de tu provincia y evaluá consecuencias a mediano plazo. Pensalo muy bien para no equivocarte: el país que viene se define por los votos que contamos hoy.