No solamente el macrismo y los radicales se corren cada vez más hacia la derecha tomando posiciones cada día más fascistas. También se desliza peligrosamente hacia la derecha el gobierno de Alberto Fernández. Para muestra basta el traslado innecesario e injustificado de Mujeres Mapuches hacia la cárcel de Ezeiza, sometiéndolas a vejámenes y requisas durante el viaje, tal como se hacia en la Dictadura. Fue la gota que desbordó el vaso y debería ser un punto de inflexión para que los adherentes del Frente de Todos, exigen una vuelta inmediata al contrato electoral original que los llevó a la Presidencia.

La indigencia aumenta porque cada día más pobres caen en ella. La guerra contra la inflación se pierde día a día, sobre todo con los precios de los alimentos. La ganancia de los empresarios aumenta más que nunca en éstos tiempos de pobreza y el gobierno premia a los sojeros especuladores con un dólar especial. Aplican políticas de derecha mientras dicen que no hay que hacer el juego a la derecha.

Durante la campaña electoral decían que la deuda de Macri era una estafa, pero después blanquearon la estafa en el Congreso. Ahora dicen que lo más importante es aprobar los controles de ajuste que hace el Fondo. Mientras tanto pasaron tres años y hubo mucha marcha atrás. Se claudicó con Vicentin, la hidrovía sigue siendo una ruta de evasión y escape de divisas, la ley de Medios quedó en el recuerdo, la Corte de Pepín quedó intacta, al igual que la cloaca de Comodoro Py y tantas deudas más.

Las respuestas vendrán con las movilizaciones populares. Pero no con los actos intramuros de los gordos de la CGT que se encierran para alejarse del Kirchnerismo y de paso no quedar tan pegados a Alberto mientras se debilita cada día. Tampoco con el ya abortado acto de Alberto en Tucumán con algunos Gobernadores, que están más preocupados por las PASO que por la realidad económica. Finalmente tampoco será con los sectores populares divididos y especulando. La CTA convocando a Plaza de Mayo el 17 de Octubre y la Cámpora pensando un acto para el 17 de Noviembre. Todo está mal. Así no recuperarán la mística ni las banderas que los llevaron al Gobierno. La división sólo retrasa y destruye.

Frente a tanta confusión y especulación sólo hay vía expedita para la derecha. Los sectores populares progresistas que dieron origen al hoy fracasado Frente de Todos, deberían replantearse la unidad en torno de Cristina. También deberían leer con más atención al proceso de terrorismo de ultra derecha que ha comenzado. Finalmente tendrían que observar con más atención las movilizaciones de los jóvenes secundarios de CABA, así como el Encuentro Feminista de San Luis. Sí no miran los faros encendidos van a estrellar el barco contra las rocas. Aun están a tiempo para crear un nuevo Frente que brinde esperanza y opción para los argentinos que no queremos un país nuevamente bajo los dientes de la derecha.