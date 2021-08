En estos últimos días, se viene suscitando un acalorado debate a raíz de las fuertes declaraciones del titular de la Unión Industrial Argentina, planteando: “Los que no quieran vacunarse no tienen por qué seguir cobrando su salario” (Fuente: https://www.clarin.com/economia/union-industrial-quieran-vacunarse-seguir-cobrando-salario-_0_FBAOBsUum.html).

En la práctica, desde la Unión Industrial Argentina se estaría pidiendo que las vacunas contra el Covid 19 (que son de emergencia, que su mayoría están en fase 3, que no cumplieron con todas las fases de investigación, y que en la República Argentina son voluntaria); pasen a ser obligatorias bajo la sanción de no pagar salarios, a quienes no quieran vacunarse.

Cabe aclarar varias cuestiones al respecto.

A través de la Resolución N° 2883/2020 del Ministerio de Salud, se aprueba el Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19, y se establece entre otras cosas: “…La vacunación será voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria y deberá garantizarse a toda la población, independientemente del antecedente de haber padecido la enfermedad…”.

Desde propio el gobierno nacional, se pronunciaron asimismo rechazando las declaraciones del titular de la Unión Industrial Argentina, bajo el título: “El Gobierno cruzó a la UIA: "No puede haber sanción si la vacuna es optativa". Santiago Cafiero aseguró que ninguna política sanitaria “puede ser dictada desde las empresas” (Fuente: https://www.pagina12.com.ar/361240-el-gobierno-cruzo-a-la-uia-no-puede-haber-sancion-si-la-vacu).

El primer espacio gremial que se pronunció en contra de las declaraciones vertidas por titular de la U.I.A., fue la Intersindical Argentina. Desde el mencionado agrupamiento sindical, se expresó entre otras cosas en un comunicado que se difundió en medios nacionales: “Desde la Intersindical Argentina repudiamos y rechazamos el pedido realizado desde la Unión Industrial Argentina, exigiendo la vacunación obligatoria de las trabajadoras y de los trabajadores bajo la amenaza de no pagar salarios a quienes no se vacunen contra el Covid 19. La vacuna del Covid 19 en la República Argentina es voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria y así está establecido por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación. La gran mayoría de las vacunas que se están aplicando en nuestro país, son experimentales, están en fase 3 y no han cumplido con todas las fases que deben tener las vacunas para tener el carácter de obligatorias y a la vez de ser incorporadas en el calendario vacunatorio correspondiente. La inmensa mayoría de las industrias, empresas y pymes, hoy en día cuentan con protocolos internos para prevenir y disminuir al máximo el riesgo de contagio entre sus propias trabajadoras y trabajadores. Basta de usar a la pandemia, para pretender seguir avasallando los derechos de la clase trabajadora en la República Argentina. Desde sectores como éste durante el gobierno nacional anterior, se impulsó el proyecto de reforma laboral que buscaba principalmente la flexibilización y la precarización en el trabajo…” (Fuente: https://visionsindical.com.ar/la-intersindical-argentina-repudio-los-dichos-del-presidente-de-la-uia/).

Por último, y para despejar cualquier intento de impulsar la vacunación obligatoria (bajo amenaza de sanciones a quienes así no lo hicieren, en especial a la clase trabajadora), tanto desde sectores empresariales y hasta políticos en nuestra Nación, la propia Organización Mundial de la Salud la ha manifestado (en estos últimos días) su oposición a que la vacuna contra el Covid 19 sea obligatoria. La misma ha sido difundida bajo el siguiente título: “La OMS se opone a que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria” (Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202108/564983-oms-oposicion-vacuna-obligatoria-coronavirus.html).

Todas las argentinas y todos los argentinos, queremos que esta pandemia acabe.

Sabemos que la vacuna, es la principal herramienta para vencer esta problemática sanitaria mundial.

Pero debemos comprender, que ninguna de las vacunas que se están aplicando han terminado todas sus fases de investigación (por eso sus aplicaciones son de emergencia y revisten el carácter de voluntaria). Esperamos que culminen a la mayor brevedad posible, con todas las fases correspondientes.

Actualmente, tenemos que tener presente sobre la vacuna contra el Covid 19, lo dispuesto en la normativa nacional citada sobre este tema, la posición fijada por el propio gobierno nacional (a través del Jefe de Gabinete), lo expresado por sectores gremiales como la Intersindical Argentina, la declaración al respecto desde la Organización Mundial de la Salud, pero especialmente lo establecido en la propia Constitución Nacional en el artículo 19: “…Ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe…”



CARLOS EMANUEL CAFURE

Abogado