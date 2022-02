El barrio Cerro de las Rosas es un Área Patrimonial Protegida en virtud de la Ordenanza N° 12.201 del año 2013.

A través de este instrumento jurídico, se destaca la incorporación al referido Catálogo de 3 Áreas de Protección de Patrimonio (APP): y que integran los Barrios Abiertos Residenciales.

Es muy grave que en la administración Municipal se tenga desconocimiento de la medida cautelar existentes y sus ampliaciones que ha dictado la Justicia a favor de nuestro Barrio y de las que podemos extraer:

25-09-2018 La CAMARA CONT. ADMI. 2ª NOM resolvió a través del AUTO NÚMERO CUATROCIENTOS ONCE:

1) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora (Centro Vecinal del Cerro de las Rosas), y en consecuencia ordenar al Municipio demandado: a) Se abstenga de habilitar emprendimientos que no cumplan con las exigencias previstas para el volcamiento de efluentes y la normativa ambiental aplicable; b) Se abstenga de autorizar la remoción del arbolado de la zona, salvo por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas; c) Se abstenga de autorizar la modificación y/o destrucción de inmuebles que posean valor patrimonial cultural y/o histórico y d) Se abstenga de habilitar emprendimientos que no respeten la normativa de uso del suelo, e) Implemente un plan especial a los fines de la recolección de residuos, que tenga en cuenta las características de la actividad en la zona.

2) Ordenar a la demandada que brinde toda la información pública ambiental requerida por los amparistas, en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos.

3) Requerir al Municipio demandado que en ejercicio de su poder de policía, intensifique sus facultades de control y fiscalización respecto a las actividades no residenciales que se desarrollan en la zona yo a los fines de evitar contravenciones a la normativa vigente y de aplicar las sanciones correspondientes para el caso de su comisión.

Dicho Instrumento posibilita el firme propósito de restituir/rehacer/recomponer en las referidas APP, sus valor patrimonial, ambiental, paisajístico y barrial al momento de entrar en vigencia la Ord. Nº 12.201.

Queremos que la propuesta sobre un espacio tan importante como lo es el Parque de Las Naciones, de 10 hectáreas, nunca fue consultada a los vecinos del barrio, los que en definitiva son los genuinos tenedores de hábitat residencial y que intentan defender.

Consideramos inútil semejante inversión para destruir un lugar destinado a mejorar el ambiente de la Ciudad y del Barrio y con ello seguir afectando la vida de los vecinos próximos del Parque de las Naciones, sin medir las consecuencias adversas ambientales, patrimoniales, urbanísticas y residenciales que se pierden.

El Parque Kempes, muy próximo, cuenta sobradamente con todo lo que dicho proyecto pretende construir y tampoco consideramos beneficioso seguir asfaltando el maravilloso Parque de las Naciones, al ampliar circuitos para bicicletas, incorporar nuevas rampas, construir cintas hormigonadas, etc., más la instalación de una palestra.



Nuestro barrio fue atacado en los últimos años por un sinnúmero de situaciones que los vecinos nunca solicitaron sucedieran; hubo emprendimientos comerciales y gastronómicos sin que se respetaran las ordenanzas vigentes que precisamente protegen, ordenan y planifican el crecimiento de un barrio.

A tal efecto y en cumplimiento de los derechos que nos asisten como vecinos, estipulados en la Carta Orgánica Municipal, Art.9 y Art. 12, y a lo establecido por el acuerdo de Escazú Ley 27.566 del año 2018. Hemos solicitado reiteradamente al Municipio tenga a bien informar sobre temas sin respuestas de esa parte a la fecha:

Información sobre el llamado a concurso para el Proyecto del Parque y nombres de los proyectistas y documentación técnica complementaria y del pliego general del llamado a licitación.

Informe del impacto ambiental y de la audiencia pública que se debe realizar según las normativas ambientales vigentes.

Pretendemos como vecinos comprometidos y preocupados por el deterioro permanente de nuestro barrio, la respuesta a la siguiente y lógica pregunta: ¿Por qué gastar el dinero de los contribuyentes en este Parque que funciona muy bien, de acuerdo a las necesidades de los vecinos?. ¿Por qué ese dinero no es usado en reparar el daño ocasionado en el barrio por obras sin terminar y habilitaciones en violación a las normativas vigentes.

ATTE.: Amanda González y Omar Carbonari, en calidad de Presidenta y Secretario del Centro Vecinal Cerro de Las Rosas