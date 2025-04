Luego del revés en Santa Fe, Javier Milei mira a CABA: qué dicen las últimas encuestas

El pasado domingo 13 de abril, la elección de los convencionales que reformarán la Constitución en Santa Fe arrojó, según el escrutinio provisorio, un módico triunfo para el gobernador Maximiliano Pullaro (casi 35%), un segundo lugar para Juan Monteverde (quien ganó la “interna” del peronismo con 15%) y un deslucido tercer lugar para La Libertad Avanza (LLA), con alrededor del 14%.

Ese mal resultado para el armado electoral que definió Karina Milei traslada las miradas hacia la elección de legisladores que se celebrará dentro de casi un mes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una de las grandes vidrieras de la política nacional. Luego del cierre de listas de candidatos se realizaron cinco mediciones. Circuitos Consultora midió entre el 29 y el 30 de marzo, con encuestas telefónicas y un margen de error de +/-4,5%: reportó 24,1% para Leandro Santoro (radical que representa al peronismo de esa ciudad), casi 20% para Silvia Lospennato (PRO), casi 15% para Ramiro Marra (ex libertario) y 11,4% para el libertario Manuel Adorni. Cierra el top 5 Horacio Rodríguez Larreta, ex PRO, con casi 9% (gráfico arriba). La ventaja de Santoro sobre Lospennato es de 4,4 puntos porcentuales (pp), estadísticamente no representativa dado el error muestral; la brecha entre Marra y Adorni es de 3,4 pp, más estrecha aun, pero en cualquier caso LLA está disputando el tercer lugar, la misma posición que ocupó en Santa Fe.

CB Consultora midió entre el 30 y el 31 de marzo, de manera online (CAWI) y con un margen de error de +/-2,9%: arrojó 25,3% para Santoro, 19,4% para Adorni, 13,4% para Lospennato, casi 12% para Rodríguez Larreta y 10,3% para Marra (gráfico arriba). La brecha entre Santoro y el candidato de LLA es de casi 6 pp, en el límite de la significatividad estadística dado el error muestral; luego, hay un triple empate técnico por el tercer lugar. En este caso, el panorama para el oficialismo nacional mejora relativamente.

Par Consultores también midió online entre el 30 y el 31 de marzo, con un margen de error muestral de +/-3,1%: reportó 14% para Santoro vs 23% para Adorni (empate técnico) y 14% para Lospennato; en este caso, Marra (5%) y Rodríguez Larreta (4%) quedan lejos de los 2 dígitos (gráfico arriba). Esta encuesta es la que presenta el mejor escenario para LLA, ya que disputa el primer lugar.

En tanto, Tendencias Consultora midió del 29 de marzo al 3 de abril, de manera online (CAWI); el informe no reporta el margen de error muestral para CABA. Arroja 26,4% para Santoro, Adorni casi 21%, Lospennato 18%, Larreta casi 8%, Marra casi 7% (gráfico arriba). En este casi, LLA disputa el segundo lugar con el PRO.

Finalmente, Federico González & Asociados midió entre el 9 y el 13 de abril de manera online, con un error muestral de +/-2,5%: reportó casi 27% para Santoro, que se corta solo con 15 pp de brecha (diferencia estadísticamente significativa) sobre Lospennato (roza el 12%); Marra, Adorni y Rodríguez Larreta se ubican cerca del PRO y rondan el 10% (gráfico arriba). Si hacemos un promedio de estas cinco mediciones pos cierre de listas, obtenemos: 1) con 25,3%, Santoro ocupa la posición de liderazgo 2) 17% para Adorni vs 15,4% para Lospennato, empate técnico por el segundo lugar 3) 9,5% para Marra vs 8,3% para Rodríguez Larreta, empate técnico en el tercer pelotón. A casi un mes de la elección, se perfila, dentro de un panorama fragmentado, serias chances de que Leandro Santoro se imponga, dado que los candidatos alternativos dentro del peronismo se ubican por debajo del 5% de intención de voto 4) en cambio, hay una disputa abierta por la representación de la centro derecha del oficialismo de CABA entre Lospennato (PRO) y Rodríguez Larreta (ex PRO) 5) también hay competencia por la representación del voto libertario entre Adorni y Marra.