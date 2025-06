El otro día me encontré con una amiga y hablamos entre otras cosas de laburo. En qué difícil estaba. En que ya no se llega a fin de mes. En que las changas tampoco pagan bien. Y qué hacemos. Y por dónde le entramos.

Y encima, me dice, hay que bancarse al “empoderado” que antes estaba escondido y ahora vuelve a decir lo que quiere, y luego un "uh ya no se les puede decir nada."

Y te das cuenta? La única mujer que gana más ahora es porque se acomodó, porque pudo hacerlo. Son las menos.

Me quedo pensando. En lo incómoda que me hace sentir esto y me resuena cada vez más. En cada charla.

Porque hablemos de violencias. Y decime que si ser mujer y ganar menos no es violento.

Y hablemos también de las violencias de siempre, de las de todos los días, en todos lados.

¿Es mayor ahora? Sí.

¿Es invisible? Sí. Mucha de ella. Es la peor.

La que no está del todo clara a simple vista, la que se camufla.

-Se te ve más linda. Estás chongueando? (Antes era "estás co*iendo ?)

Sigo pensando...

Y cada vez estoy más convencida de que cuando los hombres reconozcan las prácticas machistas, misóginas, sexistas, micromachistas que llevan adelante a diario, y también SUS SILENCIOS, vamos a comenzar a recorrer el camino de la caída del machismo.

Pasa que hay una resistencia (consciente e inconsciente) muy fuerte para mantener los privilegios. (Por qué los cederían además, en tiempos económicos tan difíciles?)

Y. Eso otro. La lucha por la igualdad no es una lucha de las mujeres contra los hombres, no no. Es juntas y todos juntos. Y es una lucha también hacia el interior del género masculino. Una lucha de hombres contra hombres.

Esa manósfera, andrósfera, como se llame, ese sitio donde los machistas intentan refugiar a quienes quieren mantener los privilegios, jóvenes o viejos, no es el final de la lucha, es el comienzo de la resistencia más grande al cambio.

Por su parte, El Cambio, en el género femenino ya está en marcha. No se detiene con nada.

Hubo un despertar. Ya está. No te querés dormir otra vez cuando despertaste de un mal sueño, de una pesadilla.

Eso que las mujeres sienten molesto, incómodo, que a veces no saben bien qué fue, (qué acaba de pasar?). Un roce, una palabra, la condescendencia, la "explicación", la velada amenaza, que ocurren en el trabajo, en la calle, en el súper, en el grupo del colegio, en el grupo de amigos, ese sentir consciente o inconsciente, que a veces -repito- no sabemos bien qué es. Una sensación. Un escalofrío. El no querer estar más en ese lugar, que nos ubiquen en ese lugar, de explicarme cosas que ya sé, de traducirme, de tener que dar lugar cuando un hombre pasa al lado mío, o habla, aunque para eso te interrumpe, pero que no está bien (ojo!) si ocurre al revés. Está mal visto.

Hablás mucho, hablás fuerte.

O "ya no se puede hacer chistes de nada".

La diferencia en el trato por ser mujer. Todo eso va de a poco haciendo una raya primero, luego es una marca, después es un raspón, hasta que ya es un pozo, que cala de a poco y se asienta.

Ya lo siento

Ya lo pienso

Ya lo entiendo

Ya sé que ya no lo quiero.

Ya la sensación es un pensamiento. Ya me vuelve a molestar. Era natural, ya no.

Era bancarla, ya no.

Esa es una violencia. Esa otra también.

Y violencia también es el miedo. Que ya no deberíamos sentir. Pero que está ahí.

Que obliga a enseñarles a las nuevas generaciones de mujeres a cuidarse, a estar atentas, al desconocido pero también al conocido. Porque nunca se sabe.

La violencia que nos hace desconfiadas es la más cruel de todas.

A ver. Nosotras no pedimos esto. Pero no vamos a seguir mirando a otro lado.

Y creemos (queremos creer también) que los hombres tampoco.

Tu lugar ya no es TU LUGAR. Es de todos y de todas. Y todos y todas tenemos derecho y derechos.

Y todos y todas vamos a compartir y repartir. Y todas y todas tenemos que tener una oportunidad.

Porque en el mundo nos complementamos, pero no por género, sino porque todos y todas somos personas. Nacimos con ese privilegio. Simplemente eso.