Qué dicen las encuestas a 20 días del cierre de lista

Dentro de casi 20 días, más precisamente cerca de la medianoche del 24 de julio, se conocerán los nombres de los precandidatos a senadores y diputados nacionales para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se disputarán el 12 de septiembre. En este contexto, es oportuno repasar las principales variables según el promedio de las encuestas nacionales y las realizadas en algunos distritos clave. En la media de los últimos 10 sondeos nacionales, la imagen positiva del presidente Alberto Fernández es de 48,8% vs una negativa de 48,2%, lo que ubica al estudio de Opina Argentina como el más representativo de la serie reciente (gráfico arriba). Esto implica que la valoración favorable del presidente se ubica en el mismo orden de magnitud del voto obtenido en octubre de 2019 (48,24%).

Según la misma encuesta, el Frente de Todos ronda un 37% de intención de voto, vs 32% que votaría a Juntos por el Cambio (gráfico arriba). Ese dato resulta consistente con la variable fidelidad electoral que midió recientemente la consultora D`Alessio/IROL: 75% volvería a votar al FdT mientras que 73% votaría a JxC (gráfico abajo).

Si cruzamos el dato duro del voto 2019 con el blando de fidelidad electoral, eso implica unos 36,18 puntos para el oficialismo y unos 29,40 puntos para la principal fuerza opositora. En ambos casos, la diferencia respecto al resultado de la encuesta de Opina no resulta estadísticamente significativa (-0,82 puntos porcentuales respecto al caudal del FdT y -2,6 pp respecto a JxC). Según estos guarismos, la ventaja en términos de opinión preelectoral a favor del oficialismo ronda entre 5 y casi 7 puntos porcentuales. Asimismo, esa brecha resulta consistente con la que arroja la variable perceptiva de cuál es el sector político más preparado para reactivar la economía post Covid-19: 33% se inclina por el FdT y 27% por JxC (gráfico

abajo).

Esto perfila un panorama político general en el que, sin conocer aún los nombres de los precandidatos, el sello oficialista aparece hoy como primera minoría electoral. Gran parte de la ventaja del FdT se basa en las tendencias de provincia de Buenos Aires (PBA), donde el promedio de los estudios arroja 36% para el FdT vs 27% para JxC. La encuesta reciente más representativa de la serie en este caso es la realizada por Clivajes Consultores (gráfico abajo).

Sin embargo, no es menor la definición al interior de Juntos por el Cambio respecto a si ese espacio competirá en PBA con una lista de unidad o si habrá al menos dos listas (una liderada por dirigentes del PRO y una de cuño radical, potencialmente liderada por Facundo Manes). Aunque la PASO es un primer turno electoral antes de las generales de noviembre, para que JxC achique la brecha respecto al oficialismo es clave que ningún voto quede en el camino entre septiembre y noviembre, y eso no es sencillo de lograr en elecciones de medio término (que tienden a presentar más dispersión que las presidenciales). Luego de este fin de semana, el pase al costado de Patricia Bullrich parece haber ordenado un poco el panorama en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Si hay lista de unidad, ese sello no dividiría su caudal de cara a las PASO, que según el promedio de las últimas encuestas muestra a JxC con 45% vs 24% para el FdT. Esto ubica al último estudio de Clivajes como el más representativo de la serie reciente (gráfico abajo).

En este contexto, el interés se desplaza a la provincia de Córdoba, donde aún no está claro si JxC logrará unidad o habrá “interna” entre una lista con Luis Juez y Gustavo Santos al tope del tramo de senador y diputado nacional, respectivamente, y una lista radical.