Imaginemos que reunimos en Buenos Aires una vez al año a tres mil legisladores, junto a las dos mil personalidades más influyentes de todas las aristas de la sociedad civil, con el objetivo que el Gobierno informe el estado del país, se aprueben proyectos relevantes y se fijen metas para el próximo año. Algo así es lo que está sucediendo en Beijing en estos momentos, en lo que mundialmente se conoce como “las dos sesiones”, el evento político más importante de China y el más multitudinario del mundo.

Se llaman así, porque sesionan a la par el pleno de los dos instituciones más significativas de la democracia socialista china, la Asamblea Popular Nacional (que llamaremos “La Asamblea”) y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (La Conferencia).

Para entender brevemente de qué se tratan estas instituciones podemos decir que:

a) La Asamblea es el órgano legislativo supremo de China. Como una súper Cámara de Diputados y Senadores. Entre otras atribuciones cada 5 años elige el presidente (este año no), reforma la Constitución, aprueba leyes, declara la guerra, etc.⁣ Tiene 2.980 miembros. De ellos, 73% afiliados al Partido Comunista y el resto se divide entre los restantes 8 partidos políticos reconocidos en China y personalidades.⁣ Porque sí, existen otros partidos en el país asiático, que forman “el Frente Unido” chino.

b) La Conferencia es el órgano principal de asesoría política del país y tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación porque no tiene un equivalente en Occidente. Es como un centro de estudios o think tank oficial. Participa en la investigación y estudio de cuestiones importantes, supervisa la aplicación de leyes, propone nuevas, La Asamblea le consulta iniciativas, etc. Está compuesta por alrededor 2.200 personas. Están representados un sinnúmero de sectores y China lo considera un órgano clave de la democracia socialista.

La Asamblea y la Conferencia configuran lo que la Constitución china denomina “un sistema de cooperación multipartidista y consulta política dirigido por el Partido Comunista de China”

Esto explica porqué es el evento más grande. Pero en cuanto a porqué ⁣es el más importante, está vinculado al uso que hace el Gobierno de la República Popular China del mismo. Para Beijing, es una plataforma para informar a su país y fundamentalmente al extranjero sus planes para el futuro. Es uno de los pocos momentos donde hay conferencias de prensa, discursos traducidos y exposición de logros y metas. Es una buena oportunidad para saber qué piensa China para lo que viene. ⁣

Se anticipa la aprobación del primer Código Civil chino, leyes sobre la seguridad interna de Hong Kong y alusiones sobre el estado de la batalla contra el coronavirus, mientras que hay expectativa por las proyecciones económicas del Gobierno. Particularmente, el mundo mira con atención si van a existir anuncios por parte del Estado de un paquete de estímulos para calentar una economía china, que tuvo en el primer trimestre de este año su primera decaída en cuarenta años.

*Consejero Superior UNC

Especialista en China - @santinota