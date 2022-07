Me vienen un montón de canciones a la cabeza y una genuina tristeza también. Eso me pasa siempre que se muere alguien que le puso la banda sonora a una época de mi vida. Quizás de toda la música de ese espacio en mi historia personal, Rescate es la única banda que volví a escuchar porque incluso pensé "estos tipos son realmente buenos".

Los encasillaron siempre como "banda de rock cristiano" y así se los ha relegado a ese lugar marginal en la música. Estoy segura de que si sus letras hubiesen hablado de cualquier otra cosa serían una gran banda del rock nacional. Y lo digo en serio y no porque Ulises ya no esté.

Pero el tipo no quiso transar. Tenía convicciones muy fuertes y su relación con Dios era lo más importante. Entonces, ¿de qué otra cosa iba a escribir? Eso lo respeto un montón. Porque de toda la gente que recuerdo él siempre fue auténtico. Era un distinto, no encajaba en los estándares preconcebidos. Y eso le hizo ganar muchos detractores.

Porque, obvio, no les gustaba que alguien le venga a decir a los pibes que estaba bien ser libres. Está claro que Jesús se parecería más a este flaco despeinado que hablaba con acento porteño y sonrisa torcida que a esos engominados con olor a naftalina. Ulises me hizo entender y creer que Jesús se parece a mi y que yo me puedo parecer a él.

Este señor me acercó al rock y aunque le estaba vetado decirlo, estoy segura que él escuchaba a todos esos nombres que hoy componen la biblioteca musical de mi vida. Pero no creo que haya hablado mucho de sus influencias porque se movió en una subcultura dónde todo lo que les era ajeno era pecaminoso.

Si hoy la iglesia evangélica es un zombie de huesos blanqueados y bien vestido oliendo a podredumbre y gritando condena contra todo lo distinto, imagínense hace 20 o 30 años. Pero no todo estaba tan mal. Y todavía agradezco personas, experiencias y situaciones que, sin miedo a exagerar, me salvaron la vida. Infinidad de momentos claves y buenos recuerdos y muchos tiene que ver con este señor. Mis respetos querido Ulises, el hall of fame del cielo te recibe con honores.