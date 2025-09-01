La reciente decisión del gobierno de vetar un aumento para los jubilados y pensionados es un claro ejemplo de la falta de sensibilidad y compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad. Los jubilados y pensionados no son débiles, son sobrevivientes de dos dictaduras y merecen ser tratados con dignidad y respeto.

La policía de Bullrich reprimiendo a los viejos mientras se arrodilla ante los narcos es una imagen que refleja la verdadera prioridad del gobierno: proteger a los poderosos y reprimir a los débiles. La lucha de los jubilados y pensionados no es solo por un aumento, es por dignidad y justicia.

Mientras el ajuste sea popular, el gobierno seguirá mintiendo y engañando. Pero cuando la Marea Gris crezca, todo cambiará. Los jubilados y pensionados no se quedarán callados, no se rendirán. La Marea Gris está en marcha y no se detendrá hasta que se haga justicia.

Es hora de que la sociedad en general tome conciencia de la situación y se sume a la lucha por la dignidad de los jubilados y pensionados. No podemos permitir que se siga vulnerando los derechos de los que más lo necesitan. La Marea Gris es un llamado a la acción, a la solidaridad y a la justicia. ¡Vamos por más! ¡Vamos por la dignidad de los jubilados y pensionados!