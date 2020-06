Hoy 15 de junio es el “Día internacional de la toma de conciencia sobre el maltrato y el abuso en la vejez”.

Una fecha establecida en 2006 a instancias de International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA), en diferentes países, cuando se convocó a realizar eventos y actividades para poner en agenda un tema hasta el momento considerado tabú.

La Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, adhiriendo a INPEA, en su resolución 66/127, designó el 15 de Junio para conmemorar esta fecha con el objetivo de que los países miembros se expresen y sensibilicen al respecto a los organismos, las instituciones y la ciudadanía.

INPEA definió al maltrato de las personas mayores como "la acción única o repetida, o la falta de respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona mayor".

Me parece oportuno aprovechar esta fecha para que reconozcamos las diferentes formas de maltrato y abuso que existen hacia las personas mayores.

Cuando necesitan atención médica y les dan un turno tres meses después; cuando recortan sus haberes jubilatorios y deben recurrir a la justicia para cobrar lo que les corresponde; cuando son abandonados en un geriátrico y no los visitan; cuando no son escuchados y su opinión no es tenida en cuenta; cuando desde los medios de comunicación se fomenta una sociedad anti envejecimiento; cuando las ciudades presentan barreras arquitectónicas y muchísimas situaciones que cada uno de nosotros puede descubrir cotidianamente.

En el contexto actual de pandemia Covid 19, casos de maltrato hacia las personas mayores han quedado en evidencia y es este el momento de lograr el cambio. No volvamos a la “normalidad” en la que vivíamos, una normalidad en la que necesitamos de un día para concientizarnos sobre los atropellos a quienes transitan la vejez. Trabajemos para lograr una nueva normalidad en la que seamos mejores como sociedad, en el que las personas mayores sean respetadas y tratadas como sujetos con derechos y obligaciones, donde cumplir años, crecer, envejecer no sea algo que tengamos que esconder, que disimular para que no nos discriminen, al contrario, logremos que sea motivo de orgullo y alegría.

Si existe un día para “tomar conciencia sobre el maltrato en la vejez” quiere decir que hay algo que no está bien, a nivel humano sobre todo. Ahí está el desafío y está en nosotras y nosotros cambiarlo para lograr una sociedad donde el buen trato sea cosa de todos los días.