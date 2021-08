En medio de la conmoción causada por la viralización de un video donde dos jugadores del club Bella Vista amenazan con un arma a sus eventuales rivales, el director técnico de la institución que milita en la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF), aseguró que todo se trato de una broma interna.

“Todo esto nos tiene mal, fue una situación que se nos fue de las manos. Se trató de una broma, de mal gusto, pero fue una broma. Se pidió que no subieran ese video porque sabíamos que podría traer consecuencias. Luego lo eliminamos del grupo de whatsapp, pero ya era tarde porque se viralizó”, le dijo Gabriel Peralta al programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

Mientras la LCF ya sancionó a los clubes Bella Vista, Las Palmas y Peñarol y a los propios jugadores que por el momento se mantienen prófugos de la Justicia que investiga lo ocurrido, el técnico del club dio explicaciones del video y aseguró que él mismo pidió que no se filtrara por tratarse de “una broma de mal gusto que traería consecuencias”.

“Lo mostraron cuando estábamos todos juntos, en medio de risas y bromas porque lo hicieron para un exjugador del club que ahora juega en Los Andes y que es íntimo amigo de ellos y a la vez me hacían bromas a mí por mi pasado en All Boys, pero era todo una broma”, aseguró Peralta.

En ese sentido, el entrenador aseguró que los dirigentes del club no sabían de la existencia del video y que cuando lo consultaron a él, les explicó que “les había pedido que no lo subieran”. “Yo tengo todas las conversaciones en el grupo de whatsapp para poder aportar”, aseguró Peralta.

Arrepentidos y asustados

Peralta aseguró que en sus años como jugador y director técnico no es la primera vez que ve este tipo de bromas, sólo que antes no se difundían porque no había redes sociales.

“Hasta ahora no he podido hablar con los chicos, pero supongo que están esperando poder contar con un abogado para entregarse porque están arrepentidos y asustados. Creo que el video salió del grupo por alguien que seguramente no dimensionó las consecuencias que podría traer, no creo que haya habido mala intención detrás de todo esto. Ojalá que la Justicia pueda determinar que efectivamente esto fue una broma, de mal gusto, repito, pero no fue más que eso”, se lamentó Peralta.-