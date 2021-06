Un chofer de taxis de la ciudad de Córdoba fue herido poco antes de las 3 de la madrugada tras ser asaltado por una pareja en barrio Alto Alberdi de esta capital.

Según relató Javier, la víctima del asalto, el hombre y la mujer abordaron el móvil en la esquina de calle Balcarce y boulevard Arturo Illia, a pocos metros de la Terminal de ómnibus en Nueva Córdoba y desde allí viajaron hasta la esquina del pasaje Almirante Guillermo Brown y Gregorio Luna y Cárdenas.

Al llegar al lugar de destino, el hombre que viajaba en el asiento de atrás, le disparó al chofer con un arma de fuego, sin mediar palabra hiriéndolo en su pierna derecha.

“Me salvé de milagro porque la bala me atravesó la pierna derecha con orificio de entrada y salida, sin afectarme ninguna vena ni nada. Apenas me dispararon, el hombre me puso el arma en la cabeza mientras la mujer se bajó, entró por adelante y comenzó a robarme todo. Era un revolver calibre 22, relató Javier al programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

“Yo pensé que me mataban, porque cuando te disparan de esa forma y sin mediar palabra, uno piensa lo peor”, admitió el chofer asaltado, que fue atendido en el Hospital de urgencias y ya fue dado de alta.

"En ningún momento sospeché, venian hablando con normalidad. Yo tengo 20 años de experiencia y muchas veces cuando noto algo sospechoso paro inmediatamente y hago bajar a los pasajeros. Lo hice muchas veces, pero esta vez no sospeché nada", aseguró el trabajador.

La víctima contó además que la pareja huyó del lugar con otra persona que los esperaba en un auto y que le robaron el dinero de la recaudación, el posnet para cobrar con tarjeta de débito, documentos y otras pertenencias.

“Ahora me están mandando mensajes al teléfono de mi hijo donde me dicen que están arrepentidos y que quieren devolverme las cosas. Se están burlando de nosotros, me están escribiendo a mí y a otros familiares”, relató además Javier, quién anticipó que ya está radicada la denuncia y ya se está investigando el hecho para tratar de dar con los delincuentes.

Por su parte, el fiscal del Distrito 1 Turno 4, Rubén Caro, esta a cargo de la investigación recopilando datos para intentar identificar a los asaltantes.