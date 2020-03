En el marco de la cuarentena obligatorio por el coronavirus hubo controles policiales en diferentes puntos de la ciudad para hacer cumplir la disposición nacional.

En tal sentido, el comisario mayor Gustavo Piva señaló que la detención de una persona no se lleva a cabo si el ciudadano desiste de una actividad no enmarcada en la ley, "ya cuando se ponen en una tesitura más firme, que no quiera responder a la requisitoria nuestra, ahí procedemos a la aprehensión".

Asimismo, el jefe policial puntualizó que se contempla a las personas que "van a la farmacia, que van al supermercado y que nos enseña los comprobantes de alguna compra".