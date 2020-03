Un helicóptero se precipitó en el aeroclub de Alta Gracia durante la noche y se espera información oficial referida a la situación de salud del piloto.

Bomberos de dicha localidad recibieron una llamada por un principio de incendio en el aeroclub, antes de las 22, y al llegar los bomberos se encontraron con una aeronave a la cual le faltaba el rotor de la cola, según publicó Noticias de la Mañana.

Están trabajando en el lugar la policía y bomberos voluntarios y aún no se han presentado los encargados del lugar. No han podido encontrar aún al piloto, no saben si abandonó el helicóptero antes de que llegaran las fuerzas vivas.

Trascendidos indican que un mecánico habría estado trabajando en la nave y la habrían elevado para probarla.

Fuente:Redacción Alta Gracia.