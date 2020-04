El ex juez Walter Sinesio Moreno, quien está condenado a prisión perpetua en una causa por el homicidio de un comerciante en 2008 en la localidad riojana de Villa Unión, fue beneficiado con prisión domiciliaria en el marco de un reclamo ante el posible contagio de coronavirus ya que integra la población de riesgo.

Sin embargo, horas después se dio marcha atrás a esa medida.



El beneficio fue otorgado por el juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional número 2 de La Rioja, quien autorizó a Moreno a “realizar un tratamiento de ozonoterapia” en una clínica local privada, tras lo cual será trasladado a un domicilio en la ciudad Capital de la provincia donde seguirá cumpliendo su condena.

La hija del acusado, al enterarse por los medios la determinación, manifestó: "Nunca nos llegó nada. Por lo que tengo entendido se hará la domiciliaria en la Capital", dijo la mujer que reside en Villa Unión, lugar donde ocurrió el hecho siniestro. "Se va a hacer un tratamiento de ozonoterapia por dolores de espalda, y eso no tiene sentido, no es una enfermedad terminal", consideró.

En ese marco comentó que ya en marzo se hablaba de las presentaciones del exjuez para ser beneficiado con la prisión domiciliaria. "Me negué porque me pasaron el informe del médico psiquiatra quien dijo que Moreno niega el homicidio, no tiene sentimiento de culpa. Es una personal peligrosa", advirtió.

"Tengo miedo, este tipo cuando abrió la causa su idea era matarnos a todos. El agente encubierto dio fe de que hace rato tenía los planes hechos", finalizó.

La jueza Viviana Moya, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal en feria, fue quién ordenó a la titular del Servicio Penitenciario al inmediato reintegro de todos los detenidos que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria o salidas transitorias en el marco de la pandemia.

De esta manera quedó sin efecto el permiso al exjuez.

Las causas

El ex juez fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Jorge Ormeño, dueño de un comercio de venta de automóviles, quien en abril del 2008 fue asesinado a golpes, maniatado y rociado con nafta antes de ser introducido en el interior de su propia camioneta, la cual fue abandonada en un barranco de la ruta que une a Villa Unión con Guandacol.

Además, el ex juez Moreno tuvo a su cargo en el 2004 la investigación de la causa por la desaparición y crimen de la turista suiza Annagreth Wurgler (28), quien había sido vista por última vez en agosto de ese año entre las localidades de Villa Unión y Pagancillo.

Por ese crimen fue condenado el empresario hotelero de Villa Unión, Alcides Cuevas, quien realizó varias denuncias en contra del ex juez, a quien acusaba de haber cobrado “con 3 automóviles pagados por la Embajada de Suiza para acelerar y esclarecer el caso de la turista”.