Desde el Tribunal de Conducta Policial salieron a desmentir un presunto hecho de espionaje acontecido en Tribunales I, del cual habrían formado parte dos agentes de la fuerza policial provincial. (VER: Escándalo en Tribunales I de Córdoba por supuesto espionaje)

Lo extraño es la diferencia de las versiones expresadas por medios periodísticos y por el Tribunal. Por un lado, surgió la información de que dos agentes habrían sido descubiertos mientras escuchaban detrás de la puerta una reunión privada que mantenía el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, con el Fiscal General, Juan Manuel Delgado.

Por su parte, la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, señaló que "se ha adoptado un correctivo disciplinario porque, aparentemente, una de las policías que está al cuidado del edificio se estaba atando los borceguíes y no tomó en cuenta la salida del ministro".

"No tomó nota de esta situación, pero esta funcionaria no se dio cuenta y no saludó correctamente", agregó Becerra.