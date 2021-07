Un juez de Posadas ordenó la detención de una falsa enferma oncológica que armó una campaña solidaria para costear un tratamiento alternativo y desapareció con cerca de 400 mil pesos.

La mujer, oriunda de Buenos Aires, está acusada de estafa, aunque podría imputársele también la adulteración de un documento, ya que insertó sus datos en un certificado médico extendido a nombre de otro paciente. El juez de Instrucción Miguel Mattos recibió tres denuncias contra María Leticia Zapata, de 30 años. Primero lo hizo la especialista del Instituto Misionero del Cáncer a la que le falsificaron el certificado médico, y luego dos personas que aportaron dinero para el tratamiento.

Mattos también remitió oficios a un banco y a Mercado Pago para que informen los montos que ingresaron a las cuentas de Zapata, si el dinero fue retirado en su totalidad y en qué fechas. Desde el Instituto Misionero del Cáncer refirieron que Zapata nunca fue paciente de esa institución y tampoco del Hospital Escuela "Doctor Ramón Madariaga". Allí fue rastreada con su nombre y también su DNI, pero no se hallaron antecedentes de tratamiento o consulta médica.

La semana pasada Zapata, con la cabeza rapada y una delgadez extrema, posteó en sus redes sociales un angustiante llamado. "Hoy dolorosamente tengo que pedir de una pequeña colaboración, por más mínima que sea, para poder lograr el objetivo de juntar los $ 350.000 para continuar mí tratamiento oncológico en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires". El pedido se completó con el certificado médico que llevaba la firma de la oncóloga Paola Flores. En su relato, Zapata aseguró ser madre de un chico de tres años y haber pasado por los tratamientos tradicionales del cáncer, aunque sin éxito. Y que el tratamiento alternativo ofrecido en Buenos Aires era su última chance.

El lunes, cuando se habían recaudado cerca de 400.000 pesos, se descubrió que la mujer había falsificado el certificado médico con el sello y firma de la oncóloga. Además de desaparecer del departamento que alquilaba junto a su pareja, el abogado Matías Leonel Poberezny, quien también tiene antecedentes por estafa a familiares.

En una entrevista radial, Zapata había dicho que a mediados del año pasado le habían diagnosticado cáncer uterino después de someterse a estudios ginecológicos de rutina en Posadas. "Fue lo peor que pude haber escuchado en mi vida", aseguró, conmovida. Y aportó detalles que hicieron creíble la historia. Sostuvo que el cáncer hizo metástasis y debió pasar por rayos y quimioterapia, sin éxito. Y que su esperanza estaba puesta en en un tratamiento experimental de inmunoterapia en el Hospital Alemán.

Uno de los primeros en salir a desmentir a Leticia fue su hermano Miguel, quien aseguró que no padecía la enfermedad terminal y que tampoco era madre. La mujer y su pareja, por el momento, se mantienen prófugos.

Se especula con que la mujer y su pareja escaparon con cerca de 400 mil pesos. Abandonaron el departamento que ocupaban en Posadas y ahora son buscados por la Justicia.

"Hace más de dos años, Matías se casó con esta mujer y desde ese momento las cosas cambiaron en nuestras vidas. Nuestro hijo tenía una vida normal como cualquier persona, trabajaba, estudiaba derecho, y ahora dicen que es secuestrador, pero eso sí que no es verdad", dijo el padre de Matías Poberezny. "Seguramente algo están haciendo mal los dos, realmente no sé qué esta pasando. La verdad estoy muy pero muy mal, nosotros somos gente de trabajo. No sé qué pasó con este chico, pero no es un secuestrador y serán cómplices en el peor de los casos", subrayó el hombre.