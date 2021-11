Horror en La Pampa: un niño de cinco años fue asesinado a golpes por su madre

La provincia de La Pampa continúa conmocionada tras un aberrante hecho. Un nene de cinco años fue asesinado a golpes en la capital provincial, Santa Rosa. Por el brutal crimen se encuentran detenidas la madre del niño y su novia.

Según informaron las fuentes policiales, las mujeres arrestadas son Magdalena Espósito Valenti, quien tiene 24 años y es madre del nene; y Abigail Páez, de 27 años y actual pareja. La víctima se llamaba Abel Lucio Dupuy.

En la madrugada del sábado, la mujer llevó al pequeño convulsionando a una sede policial en donde le realizaron RCP, y luego fue trasladado a un hospital donde se constató el deceso.

La autopsia realizada al cuerpo del pequeño, arrojó que el menor murió debido a los politraumatismos, y que además presentaba signos de anteriores lesiones.

Además, el médico forense Juan Carlos Toulouse confirmó que Lucio tenía una hemorragia interna, indicio que muestra que había sufrido una paliza. La madre, por su parte, había otorgado a las autoridades dos versiones contradictorias para justificar la muerte de su hijo.

"La justicia nunca me escuchó. Siempre favoració a la madre, por más abogados y mediaciones que realicé", declaró el padre del menor, Christian Dupuy.

Tras conocerse la noticia, este domingo, más de una decena de miles de personas se manifestaron y marcharon en distintas localidades como General Pico y Santa Rosa, para pedir justicia por el crimen de Lucio.

En la marcha realizada en la capital pampeana hubo graves incidentes, en los que prendieron fuego patrulleros y atacaron con piedras la Seccional Sexta de esa localidad.

En tanto, en la manifestación llevada a cabo en General Pico, el cierre del acto estuvo a cargo del padre del pequeño asesinado, quien entre lágrimas agradeció el acompañamiento: "Esto nos da fuerza aunque no hay palabras de consuelo. El alma rota nos va a quedar por el resto de nuestras vidas", expresó Christian.

Además, agregó: "A mi hijo no me lo devuelve nadie. Que se pudran en la cárcel. No voy a descansar hasta que tengan lo que se merecen todos los que no se hicieron cargo".