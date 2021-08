Los dos jugadores de fútbol del club Bella Vista, que protagonizaron un video en el que amenazar a otros clubes de de la Liga Cordobesa con una pistola, grabaron un nuevo video en el que piden disculpas por lo ocurrido.

En la nueva grabación Iván Radicci (23) y Pablo Ferrero (33) sostienen que se trató de una broma interna para el plantel y piden disculpas a quienes mencionan en las amenazas.

Luego de difundir el video, Pablo Gutiérrez, abogado defensor, se presentó en la fiscalía del José Mana y adelantó que se entregaran a la justicia .

“Queremos hablar primero con el fiscal, interiorizarnos del tema y luego presentarnos con los chicos. Vamos a ofrecer las pruebas pertinentes y confiamos que va a salir esclarecido este asunto”, agregó y explicó que "los chicos estaban asustados", dijo en exclusiva a www.cba24n.com.

Las disculpas

“El acto que hicimos nosotros no va a volver a ocurrir. Queremos pedirle disculpas a todos los que nombramos como ser (los clubes) All Boys, Los Andes, Lasallano, Villa Azalais. Quiero pedirles disculpas porque fue un acto que hicimos para nosotros, para joder”, asegura uno de los dos jugadores en la nueva filmación difundida este miércoles.

En esa línea, uno de los imputados insiste en que se trató de “una broma” dirigida a algunos exjugadores de All Boys que ahora están en el plantel de Bella Vista.

"Lo hicimos sólo para nuestro grupo, no se lo mandamos a ningún jugador ni a nadie. Creo que la gente sabe lo que representamos para este club, no somos la gente que los medios dicen. Somos parte del club y del grupo, le pedimos disculpas al presidente del club, a Emetrio Farías, a la Liga de Fútbol. No somos delincuentes ni violadores. Le pedimos disculpas también a toda la gente que va a la cancha. Le pedimos una oportunidad a la Justicia”, aseguró uno de ellos.

“La broma fue muy estúpida, pero queremos aclarar que esa arma que usamos no sirve, era solo una broma. Estamos con mucha vergüenza y tristeza y esperamos que esto se resuelva pronto”, aseguró el otro jugador involucrado.