El padre de Abigail, la nena de 9 años que fue encontrada asesinada en un descampado de Tucumán, aseguró que su “hija va a descansar en paz sabiendo que el culpable ha pagado por lo que ha hecho”, luego de que ayer fuera asesinado a golpes y machetazos el principal sospechoso del crimen.

“Mi hija va a descansar en paz sabiendo que el culpable ha pagado por lo que ha hecho y va a estar ella un poco más tranquila”, dijo Pablo Riquel a Telefé Noticias frente a la comisaría 12da. hasta donde llegó una movilización.

El hombre además agradeció “a todos los vecinos porque siempre” lo “acompañaron” y lo “van a acompañar”, y pidió “un poco de seguridad para el barrio” porque todos “tienen familia, tienen hijos”.

"Esto no termina acá, vamos a seguir por esta lucha. Me sentí fortalecido cuando vi tanta gente, vecinos y gente que no conozco, en la plaza. Gracias a ellos tenemos fuerzas para seguir luchando", señaló.

"Sabemos que lo atraparon los vecinos, como siempre los vecinos", agregó, enojado por la inacción policial porque "nosotros somos pobres, nadie nos escucha".

"Si esperamos por la Justicia, todos vamos a morir y se van a morir nuestros hijos. Tienen que salir los vecinos a la calle a reclamar", agregó.

Además expresó que, a pesar que el sospechoso del asesinato murió, no tiene consuelo. "Perdí una parte de mí, no tengo consuelo. Por más que haya muerto o que pague en la cárcel, no tengo consuelo".

Sofía Coman, mamá de Abigail, también estaba presente en el lugar y comentó: "Me da un poco de tranquilidad, porque sé que no le va a poder hacer daño a ninguna otra niña, a ningún otro vecino, a ninguna otra mujer. Ninguna otra mamá va a tener que sufrir lo que yo estoy sufriendo".

El fiscal de la causa, Ignacio López Bustos, confirmó que Antonio Guaymás (25), alias "Culón", quien fue linchado ayer por vecinos enceguecidos, es la persona que buscaban por el asesinato de la menor.