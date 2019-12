La Policía de Córdoba recuperó el acordeón que había sido sustraído a María Inés Vissani, una docente cordobesa que padece cáncer de mama.

El objeto no sólo tiene para ella un gran valor sentimental: su peso, sensiblemente inferior al de un acordeón estándar, le ha permitido continuar con la práctica de la música.

Confeccionado especialmente para personas que no pueden cargar mucho peso, le había sido obsequiado por su padre semanas después de contraer la enfermedad.

El pasado viernes 20 del corriente había sido sustraído de la parte posterior del auto mientras María Inés cenaba en un restobar del barrio Juniors. Desde entonces su búsqueda había sido compartida, hasta viralizarse, en redes sociales.

Este viernes, personal policial encontró el instrumento en la zona del Parque Sarmiento, cubierto por pastizales.

Al lugar llegaron tras un operativo realizado en barrio Ampliación San Roque, en el que fue detenido un hombre de 23 años, a quien se acusa por encubrimiento.

Feliz

"Tengo mucha alegría. Me enteré esta mañana, cuando el comisario Cabrera me mandó una foto para que me fijara. Y era mi acordeón. Lo vi, lo toqué. Está en perfecto estado. En un rato iré a buscarlo a la comisaría", dijo la docente a Cba24n.