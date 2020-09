En la mañana de este jueves, un nuevo hecho de violencia urbana se vivió en la ciudad de Córdoba: un remisero fue asaltado y golpeado en barrio San Vicente.

El trabajador relató que dos sujetos subieron al vehículo en la Bajada Pucará, alrededor de las 6.30 de la mañana.

"Me amenazaron y llegamos aun acuerdo: que los llevaba hasta Diego de Torres y Solares. Más arriba se que hay una villa". Cuando llegaron a ese punto acordado le pidieron que continuara el viaje, como se negó "se pusieron violentos".

"El que iba atrás mío me sujeta el cuello y no me deja mover. Allí se baja el acompañante que abre la puerta del auto y me arrebata los dos celulares y la billetera", contó en un móvil de Canal 10.

Con afán de defenderse agarra a este segundo hombre de la cabeza y lo golpea contra el freno de mano y el sujeto que lo sostenía le golpeó la cabeza.

Se traban en lucha uno de los sujetos logró ser apresado mientras que otro se dio a la fuga, dijo.