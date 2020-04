Un joven turista argentino fue asesinado de una puñalada en California, Estados Unidos, por un joven de 19 que fue posteriormente detenido, durante un episodio vinculado a la violencia de género.

La víctima, Leandro Maza, oriundo de la ciudad de Mar del Plata, había viajado a Las Vegas, en el estado de Nevada, de vacaciones junto a su novia y su padre. Las dificultades para volver a la Argentina a causa de la pandemia del coronavirus Covid-19 hicieron que los tres se dirigieran a la casa de conocidos en la ciudad de Long Beach, en el estado de California.

Según publicó el diario La Capital de Mar del Plata, que adelantó el caso, tenían pasaje para regresar este 23 de marzo, intentaron ingresar a uno de los vuelos de repatriación, pero no pudieron.

El jueves por la noche un joven -el agresor- se presentó en la casa donde estaban residiendo los tres argentinos, violando una restricción judicial que se le había impuesto para que no se acerque a su novia, una de las residentes de la vivienda.

Al llegar al lugar, se produjo una pelea entre el agresor y el hermano de su novia. En medio de la pelea, Maza intentó defender a la chica y a su hermano, pero recibió una puñalada en el pecho.

Maza fue trasladado a un hospital local, donde murió a las pocas horas. En tanto, el asesino fue perseguido y atrapado por la Policía.

Ahora, su familia busca repatriar el cuerpo.

“Hay muchos gastos que hay que afrontar ahora para repatriar el cuerpo. De la embajada argentina en Estados Unidos no atienden, no tiene ninguna respuesta y necesitamos que alguien los ayude”, explicó Vanina, hermana de Leandro. La situación es desesperada para la familia: “No se puede quedar mi padre un mes allá con el cuerpo en una morgue, entendemos la pandemia, pero no puede ser esto”, continuó.

Héctor Maza, padre de la víctima, en un posteo de Facebook criticó a las autoridades estadounidenses y argentinas: “Es terrible esta situación lejos de casa y sin ayuda del consulado Argentino de Los Ángeles, ya hablé con el cónsul prometiendo una rápida solución pero que por ahora no se puede hacer nada, como recibir una ayuda económica y alojamiento porque eso no está al alcance de ellos. Esa fue la contestación del secretario y del cónsul. Estoy muy decepcionado, ayuda por favor, que llegue esto a las autoridades Nacionales, tanto intendente, gobernador, ministro de Salud y Presidente, que alguien nos ayude URGENTE por favor”.